Diretta/ Monaco Braga streaming video tv: Clement cerca l’impresa (Europa League)

DIRETTA MONACO BRAGA: PASSAGGIO DEL TRNO CHIUSO?

Monaco Braga, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadio Louis II del Principato, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa allenati da Clement cercano l’impresa: la gara d’andata è infatti terminata 2-0 in favore dei portoghesi, reti siglate da Ruiz e Oliveira.

Il Monaco può vantare una supremazia tecnica e spera di poter fare affidamento sui tifosi per la remuntada. Ma la compagine francese non sta attraversando un bel momento: appena una vittoria nelle ultime sette partite, nell’ultimo turno di Ligue 1 è arrivato il ko esterno contro lo Strasburgo. Il Braga, invece, proverà a reagire alla sconfitta patita nell’ultimo turno di Liga: 0-1 tra le mura amiche, GIl Vicente in festa grazie al timbro di Gomes.

DIRETTA MONACO BRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Monaco Braga sarà mandata in onda sia da Dazn che da Sky: entrambe le pay tv, infatti, detengono i diritti della competizione europea. Su Dazn, il prepartita comincerà mezz’ora prima del fischio d’inizio e sarà raccontato da Lorenzo Del Papa. La gara di Monaco Braga sarà inoltre visibile anche in streaming sull’applicazione di Dazn, fruibile anche tramite tablet e smartphone, o su Sky Go, app scaricabile su vari dispositivi.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO BRAGA

Ancora qualche nodo da sciogliere per le probabili formazioni della diretta Monaco Braga. Sia Clement che Carvalhal devono fare i conti con assenze pesanti, iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa: biancorossi privi di Diatta e Fabregas, entrambi infortunati. Monaco in campo con il consueto 4-4-2. Tra i pali il tedesco Nubel, in difesa spazio a Vanderson, Disasi, Matsima e Henrique. Il baby talento Tchouameni in cabina di regia affiancato da Matazo, con Jean Lucas e Gelson Martins sugli esterni. In attacco capitan Ben Yedder e uno tra Volland e Boadu. Passiamo adesso al Braga, Carvalhal dovrà fare a meno di Fernandes, Gorby e Sequeira. Classico 4-3-3: Matheus in porta, pacchetto arretrato formato da Couto, Fabiano, Tormena e Carmo. Al Musrati frangiflutti, ai suoi fianchi Medeiros e Horta. In attacco troviamo Gomes, Horta e Ruiz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monaco Braga vedono Volland e compagni con i netti favori del pronostico. La formazione del Principato ha bisogno di una vittoria con almeno due reti di scarto per andare ai supplementari, di un successo con almeno tre reti di scarto per accedere ai quarti di finale. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Monaco è data a 1,52, il pareggio è dato a 4,30, mentre la vittoria del Braga è data a 5,85. Passiamo adesso alle quote sui gol del match: l’Over 2,5 è quotato 1,75, mentre l’Under 2,5 è dato a 1,95. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,83 e 1,87.

