Diretta Milano Villeurbanne/ Streaming video tv: sul fondo del gruppo! (Eurolega)

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: OLIMPIA, VIETATO SBAGLIARE!

Milano Villeurbanne è in diretta dal Mediolanum Forum, con palla a due alle ore 20:30 di venerdì 20 gennaio: si gioca per la 20^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, terza nel girone di ritorno. È una sfida tra due delle tre ultime squadre della classifica: per entrambe ci sono 6 vittorie e 13 sconfitte, e una situazione che in ottica di qualificazione ai playoff è sempre più complessa. Certamente la maggiore delusa è l’Olimpia, che dopo due partecipazioni consecutive – con una Final Four – ha fatto passi indietro: settimana scorsa ha perso due volte, nettamente contro l’Alba Berlino e poi in casa contro lo Zalgiris.

Un doppio ko che, per quanto ancora manchi (15 partite) forse ha scritto la parola fine sulle speranze di arrivare ai quarti; in campionato invece Milano ha rialzato la testa battendo Tortona con grande autorità, ha chiuso il girone di andata al primo posto e nei quarti di Coppa Italia sfiderà Brescia. Aspettando che la diretta di Milano Villeurbanne prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum, inutile dire che per l’Olimpia si tratta di vincere sostanzialmente a ogni costo anche e soprattutto per ritrovare il ritmo perduto in Eurolega, attualmente l’aspetto principale da migliorare.

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Villeurbanne viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento, naturalmente riservato agli abbonati, è su Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del vostro decoder. In assenza di un televisore i clienti dell’emittente potranno avvalersi come sempre del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale della competizione, ovvero euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Milano Villeurbanne possiamo intanto dire che sembra passata una vita da quando l’Olimpia faceva il suo esordio nell’attuale Eurolega ed espugnava l’Astroballe: dopo cinque partite il record di Milano era 3-2 e, in una Eurolega che ben presto si sarebbe livellata anche nelle prime posizioni, sembrava che Ettore Messina potesse viaggiare in maniera abbastanza tranquilla verso i playoff. Da lì però sono arrivate le famose nove sconfitte consecutive, che hanno ricacciato Milano in fondo al gruppo; tra infortuni e certezze perse, ovviamente la risalita è stata complessa e nemmeno il buon trend arrivato in seguito ha migliorato le cose, perché dopo tre successi in fila l’Olimpia è tornata malamente a perdere anche contro avversarie sulla carta inferiori, come appunto l’Alba Berlino.

Adesso risalire nuovamente la corrente è complicato: come detto, numericamente i margini per agganciare i quarti di finale ci sono tutti ma il problema è che in questa Eurolega ci sono parecchie squadre che stanno facendo bene, entrando nella 20^ giornata la distanza di Milano dall'ottavo posto era di 4 partite e ovviamente bisogna fare i conti con tutte le avversarie che ci sono dalla nona posizione e che comunque sono davanti all'Olimpia. Insomma: per centrare la post season Milano dovrà aprire a una bella sequenza di vittorie e potrebbe anche non bastare, per il momento accontentiamoci di un ritorno al successo contro Villeurbanne sempre che i ragazzi di Messina riescano nell'intento…











