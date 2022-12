Diretta Milano Monaco/ Streaming video tv: si può sperare ancora? Eurolega

DIRETTA MILANO MONACO: CON UN OCCHIO AI PLAY OFF

Milano Monaco, in diretta naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago, si gioca con palla a due alle ore 20.30 di stasera, venerdì 23 dicembre, per la quindicesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023. Parliamo di un match di fondamentale importanza per l’EA7 Emporio Armani Milano, che vincendo contro la Stella Rossa ha dimostrato di essere ancora viva, ma adesso deve affrontare una squadra come l’AS Monaco che sta facendo faville in questa Eurolega. Ecco allora che la diretta di Milano Monaco potrebbe sancire la rinascita per gli uomini di coach Ettore Messina in Eurolega, ma naturalmente una sconfitta sarebbe invece un colpo durissimo alle speranze appena rinate.

L’Olimpia Milano infatti è in grande difficoltà nella classifica dell’attuale edizione di Eurolega, che vede Milano con appena quattro vittorie a fronte di ben dieci sconfitte a causa di una striscia di nove ko consecutivi prima del riscatto contro la Stella Rossa, sconfitte che hanno completamente spazzato via la soddisfazione di un inizio che era stato buono, 3-1 dopo le prime quattro giornate. Non tutto è ancora compromesso, ma è necessario adesso provare a vincere anche contro un Monaco che sta facendo decisamente meglio, grazie a ben dieci vittorie a fronte di quattro sconfitte. La posta in palio si annuncia quindi molto delicata nella diretta di Milano Monaco…

MILANO MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Monaco viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Milano Monaco senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA MILANO MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo allora già capito che la diretta di Milano Monaco sarà delicatissima per l’Olimpia, che non faceva festa in Eurolega dal colpo in Germania contro il Bayern Monaco datato 20 ottobre scorso prima del colpo a Belgrado di settimana scorsa. Un dato su tutti colpisce l’attenzione: l’Olimpia Milano in questa Eurolega 2022-2023 ha vinto quattro partite giocate in trasferta, urge dunque sfatare già stasera il tabù del Forum, perché sei sconfitte su sei in casa sono un dato sinceramente inaccettabile e che naturalmente vanifica il 4-4 in trasferta, che è invece più che discreto ma naturalmente non può bastare finché si continua a perdere sempre in casa.

Come abbiamo già accennato, il Monaco invece vanta un bilancio esattamente speculare, cioè dieci vittorie e quattro sconfitte, dato a dir poco eccellente per una formazione che non fa parte delle tradizionali big del basket europeo. Da notare che il Monaco non fa alcuna distinzione fra casa e trasferta, infatti ha cinque vittorie e due sconfitte in sette partite sia nel Principato sia lontano da casa. I numeri naturalmente direbbero che gli ospiti sono nettamente favoriti, ma la squadra di coach Ettore Messina non può più guardare in faccia nessuno se vuole provare a risalire. Ecco perché sarà imperdibile la diretta di Milano Monaco…











