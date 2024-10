DIRETTA INTER STELLA ROSSA: I TESTA A TESTA

Possiamo trovare due gloriosi precedenti per la diretta Inter Stella Rossa, che ci farà compagnia stasera da San Siro per la seconda giornata di Champions League. Bisogna infatti tornare alla allora Coppa dei Campioni 1980-1981, alla quale l’Inter partecipava ovviamente dopo lo scudetto vinto nel campionato precedente e la Stella Rossa invece in qualità di campione della Jugoslavia ancora unita oltre 40 anni fa. Si trattava dei quarti di finale, per cui la posta in palio era altissima: l’andata fu a Milano il 4 marzo 1981.

La Stella Rossa riuscì ad imporre il pareggio per 1-1 ai nerazzurri, con i gol di Caso nel recupero del primo tempo per il vantaggio dell’Inter e poi di Repčić per fissare il pareggio al 75’ minuto. La situazione era di conseguenza molto delicata, ma al ritorno disputato due settimane più tardi, cioè il 18 marzo 1981, l’Inter riuscì a vincere per 0-1 sul sempre difficile campo di Belgrado grazie al gol segnato da Muraro dopo soli tredici minuti di gioco per guadagnare l’accesso alla semifinale, dove però il cammino della Beneamata si interruppe al cospetto del Real Madrid. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER STELLA ROSSA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRLA

Se volete vedere la diretta Inter Stella Rossa vi basterà collegarvi su Sky all’inizio della partita per assistere all’evento. Lo stesso discorso riguarda la diretta streaming, sempre offerta da Sky e con la possibilità di vederla su tutti i dispositivi.

INTER STELLA ROSSA, ESORDIO IN CASA

C’è tanta attesa in casa nerazzurra per il debutto stagionale casalingo in Champions League: martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21:00 la diretta Inter Stella Rossa avrà inizio con le due squadre che giocheranno il match valido per la seconda giornata.

I nerazzurri, dopo il derby perso contro il Milan, hanno già rialzato al china archiviando la pratica Udinese per 3-2 e ora vogliono continuare il percorso europeo iniziato con una preziosissima prestazione che ha portato allo 0-0 contro il Manchester City in trasferta. La Stella Rossa ha dato filo da torcere al Benfica e dopo 30′ negativa con due gol incassati, ha provato in ogni modo a ribaltare il risultato, riaprendola però troppo tardi ovvero all’86esimo, perdendo poi 2-1. In campionato la squadra di Belgrado è prima a +3 con una gara in meno rispetto alla seconda.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER STELLA ROSSA

Siamo arrivati al paragrafo relativo alle probabili formazioni della diretta Inter Stella Rossa. I meneghini scenderanno in campo con il 3-5-2 con Sommer in porta e il trio Pavard-De Vrij-Bastoni in difesa. Agiranno da esterni Dumfries e Carlos Augusto mentre Zielinski, Calhanoglu e Mkhitaryan comporranno il centrocampo. Davanti Taremi e Arnautovic. La Stella Rossa invece sembra giocare con il 4-2-3-1. Tra i pali Ilic, retroguardia formata da Seol, Drkusic, Djiga e Rodic. In mediana troveremo Elsnik e Krunic con Olayinka, Ivanic e Milson sulla trequarti dietro a Bruno Duarte

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER STELLA ROSSA

Per concludere l’analisi di questa sfida daremo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Inter Stella Rossa. I nerazzurri sono senza dubbio i favorii a 1.14. Il segno X del pareggio è a 8 mentre il 2 fisso è a 18 volte la posta in palio. Molto probabile anche l’Over 2.5 a 1.30 contro un Under a 3.25. Equilibrio tra Gol e No Gol, entrambe in lavagna a 1.85​.