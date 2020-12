Diretta Monaco Virtus Bologna/ Streaming video tv: Djordjevic rimane! (Eurocup)

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: PER IL PRIMO POSTO

Monaco Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Ioannis Foufis, Uros Nikolic e Denis Hadzic; alle ore 19:00 di mercoledì 9 dicembre si gioca allo Stade Louis II per la nona giornata del gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. La Segafredo è già qualificata alla Top 16, nonostante debba recuperare una partita – quella interna contro MoraBanc – e punta ora a chiudere il girone da imbattuta, cosa che le permetterebbe di arrivare prima. Tuttavia, l’universo delle V nere è stato squassato dalla clamorosa notizia dell’esonero di Sasha Djordjevic: fatale la sconfitta interna contro Sassari nell’ultimo turno di campionato, ma poi con un incredibile colpo di coda la società è tornata sui suoi passi e ha deciso di dargli nuova fiducia. Per quanto tempo? Solo per mancanza di alternative valide?

Per un problema di rapporti nello spogliatoio? Chissà: da qui ci saranno tante voci, il tecnico serbo naturalmente dovrà ora rispondere sul campo anche più di prima e lo stesso dovrà fare il roster, chiamato a svoltare dal punto di vista dell’approccio a certe partite. Intanto aspettiamo la diretta di Monaco Virtus Bologna, per stabilire quello che potrebbe succedere sul parquet dei Louis II.

MONACO VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monaco Virtus Bologna non dovrebbe essere trasmessa, salvo variazioni di palinsesto; per tutti gli appassionati che volessero seguire la partita l’appuntamento classico è con il portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Eurocup in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com potrete consultare liberamente tutte le informazioni utili: il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, ma anche i contenuti multimediali e le classifiche dei quattro gironi della regular season.

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Monaco Virtus Bologna arriva dunque in un momento delicato per la Segafredo, che se non altro ha già archiviato la qualificazione alla Top 16 di Eurocup: il paragone magari non è del tutto calzante, ma la situazione potrebbe essere simile a quella vissuta da Torino qualche stagione fa, quando Luca Banchi si era dimesso per dissidi con la proprietà e da quel momento la squadra (che pure aveva vinto la Coppa Italia) era affondata dovendo rinunciare ai sogni di gloria in Italia e in Europa. Qui Djordjevic se non altro è stato confermato alla fine, ma nelle ore successive al clamoroso esonero si era parlato di un’atmosfera non esattamente idilliaca all’interno dello spogliatoio, e di certe persone (dirigenti compresi) non troppo entusiasti di una gestione forse troppo autoritaria da parte del gruppo balcanico formato, oltre che dal coach, da Milos Teodosic e Stefan Markovic. Proprio i due esterni serbi potrebbero essere il motivo per il quale alla fine Djordjevic è rimasto alla Virtus Bologna; non lo sappiamo al momento, ma è plausibile se non altro pensare che l’ex playmaker di Olympiacos e Cska Mosca abbia alzato la voce minacciando un addio. Ora si tratta di riabbassare la testa sul parquet e tornare a giocare, questo affare potrebbe avere delle ripercussioni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA