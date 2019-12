Diretta Monaco Virtus Bologna/ Streaming video tv: sfida di cartello (Eurocup)

Monaco Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Ioannis Foufis, Gytis Vilius e Denis Hadzic e, alle ore 18:45 di martedì 17 dicembre, rappresenta l’ultimo impegno per la Segafredo nel gruppo A di basket Eurocup 2019-2020. Siamo allo Stade Louis II nel Principato, e la sfida è di cartello: peccato solo che ormai non conti per la qualificazione alla Top 16 che entrambe le squadre hanno già ottenuto, anche se sarà importante in termini di posizionamento in una classifica che ha ancora qualcosa da dirci. La Virtus Bologna si è staccata dalla concorrenza grazie all’ultima vittoria contro il Promitheas, con la quale ha anche girato la differenza canestri, e avendo una situazione favorevole con tutte le avversarie è abbastanza blindata rispetto alla vittoria del gruppo. Il Monaco se la gioca, sapendo che una vittoria contro Sasha Djordjevic sarebbe importante per la fiducia; va ricordato che all’andata le V nere avevano vinto con appena due punti di margine e quindi è inevitabile che questa sera i padroni di casa andranno a caccia di riscatto. Vediamo subito allora cosa aspettarci nella diretta di Monaco Virtus Bologna, presentando i temi principali della partita di Eurocup.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monaco Virtus Bologna che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre però gli appassionati di basket potranno assistere a questa partita di Eurocup tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati il servizio di diretta streaming video raggiungibile con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Monaco Virtus Bologna, a prescindere da quale sia la situazione di classifica di questo girone, è una partita per palati fini: entrambe le squadre infatti hanno un livello da Eurolega e lo stanno dimostrando, il prossimo anno si potrebbero trovare effettivamente al piano superiore ma nel frattempo vogliono provare a fare il botto in una Eurocup nella quale possono realmente andare in fondo. La Virtus Bologna l’anno scorso è riuscita a mettere in bacheca la Champions League, ha ripreso l’abitudine a vincere in campo internazionale e con il progetto di questa stagione sembra davvero essere tornata grande; lo dimostra anche il modo con cui ha affrontato un gruppo A che ha avuto da subito un andamento lineare e certo, e nel quale Djordjevic e i suoi ragazzi si sono rivelati la squadra migliore. La trasferta del Louis II, anche se conta poco, sarà comunque un esame di maturità per una Virtus che dovrà anche mettersi in ritmo in vista delle prossime giornate di campionato, dove continua a difendere il suo primato in classifica e nel quale vuole ottenere il titolo, sia pure platonico, di campione d’inverno anche per avere la testa di serie numero 1 nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia.



