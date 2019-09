Diretta Monchengladbach Wolfsberg/ Streaming e tv: inedito in Europa League

Borussia Monchengladbach Wolfsberg, che sarà diretta dall’arbitro ungherese Tamas Bognar e si gioca giovedì 19 settembre alle ore 21.00 presso il Borussia Park, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. Nel girone J, quello che vede impegnata anche la Roma, si affrontano i tedeschi, veterani delle Coppe Europee e con una finale di Coppa dei Campioni alle spalle nella loro storia, e la matricola austriaca, per la prima volta alla fase a gironi di Europa League dopo l’apparizione nelle Coppe nella stagione 2015/16. Ovvero quando nel terzo turno preliminare il Wolfsberg venne eliminato dal Borussia Dortmund, senza accedere alla fase a gironi. Il Borussia Monchengladbach ha iniziato il suo cammino con 7 punti in 4 partite, vincendo di misura 0-1 nell’ultima trasferta di Colonia grazie ad un gol di Plea. Il Wolfsberg è reduce da 4 vittorie di fila nella Bundesliga austriaca, l’ultima un 3-0 in casa all’Austria Vienna firmato dai gol di Ritzmaier, Weissman e Naingbo. In classifica è terzo a una lunghezza dal LASK Linz secondo e a 5 dal Salisburgo capolista.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Borussia Monchengladbach Wolfsberg, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21.00, non sarà trasmessa in diretta tv integrale ma gli abbonati Sky potranno collegarsi in esclusiva sul canale numero 205 del satellite, Sky Sport Collection, per vedere gol e azioni salienti in tempo reale nel contenitore Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere Diretta Gol in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH WOLFSBERGER

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Monchengladbach Wolfsberg, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21.00 presso il Borussia Park di Monchengladbach, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-3 per il Borussia Monchengladbach allenato dall’ex tecnico del Salisburgo, il tedesco Marco Rose, in campo con: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Plea, Embolo, Thuram. Risponderà il Wolfsberger allenato dall’austriaco Struber con un 4-3-1-2: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Wernitznig.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Borussia Monchengladbach come favorito per la conquista dei tre punti contro il Wolfsberg. Vittoria casalinga offerta a una quota di 1.30, pareggio quotato 6.00 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 8.00. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.45 per l’over 2.5 e di 2.75 per l’under 2.5.





© RIPRODUZIONE RISERVATA