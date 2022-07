Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 17 luglio

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE: 7 TITOLI IN PALIO!

La terza giornata di gare in diretta ai Mondiali di atletica 2022 a Eugene, nello stato Usa dell’Oregon, oggi domenica 17 luglio spazierà dalla maratona maschile alla finale dei 100 metri femminili, due gare di fascino notevole anche se naturalmente completamente diverse. Più avanti scopriremo che le nove ore di fuso orario renderanno molto semplice seguire in Italia uno di questi due eventi e molto più complicato l’altro, sul programma anticipiamo che ci saranno ben sette titoli in palio oggi (dei quali tuttavia quattro ampiamente dopo la mezzanotte italiana). In ogni caso l’attesa è grande, sarà un’altra giornata tutta da vivere nella rassegna iridata di Eugene 2022.

Come abbiamo accennato, sarà una domenica resa intrigante dai due estremi opposti, perché scopriremo chi sarà l’uomo più forte sulla massacrante distanza della maratona ma anche chi sarà la donna più veloce del mondo nel “lampo” dei 100 metri, oltre naturalmente ad incoronare altri cinque campioni del mondo fra corse, lanci e salti. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella terza giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2022 da Eugene.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della terza giornata dei Mondiali di atletica 2022 a Eugene sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento per la sessione del mattino americano (tardo pomeriggio-sera da noi), mentre l’appuntamento notturno sarà su Rai 2. Da notare anche la diretta tv su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI ATLETICA 2022

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della terza giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2022 a Eugene, andiamo a presentare il programma di domenica 17 luglio. Si comincerà alle ore 15.15 italiane, una buona notizia perché la maratona maschile sarà alle ore 6.15 del mattino locale e questo ci permetterà di seguire la sempre affascinante gara sui 42,195 km nel cuore del pomeriggio italiano. Si passerà poi già alle ore 19.35 con la sessione del mattino di Eugene (nove ore indietro, saranno le 10.35), con numerose qualificazioni ma anche un paio di finali, per offrire qualcosa di succoso nella prima serata europea: parlando sempre in orari nostrani, alle ore 20.35 comincerà la finale del lancio del martello femminile con Sara Fantini, mentre alle ore 22.00 sarà la volta della finale dei 10000 metri maschili.

La sessione pomeridiana nello stadio prenderà il via alle ore 2.05 della notte italiana ormai di lunedì (le 17.05 locali di domenica) e sarà caratterizzata da quattro finali. Alle ore 2.27 prenderà il via il salto con l’asta femminile, esattamente un’ora più tardi (3.27) avremo invece il getto del peso maschile con Nick Ponzio. Infine, la chiusura sarà affidata alla velocità stanotte ai Mondiali di atletica 2022: saranno le ore 4.30 quando avremo la finale dei 110 ostacoli ovviamente al maschile, seguiti alle ore 4.50 dalla finale dei 100 metri femminili, entrambe le gare avranno anche le semifinali nella stessa sessione, un doppio impegno da non sottovalutare.











