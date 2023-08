Diretta Mondiali ciclismo su pista 2023/ Streaming video Rai: orario, programma e finali (venerdì 4 agosto)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: OGGI TRE FINALI!

Proseguono le emozioni della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023: siamo come detto a Glasgow, e dopo la giornata inaugurale il programma continua venerdì 4 agosto con altri tre titoli che vengono assegnati. Ricordiamo che quest’anno l’organizzazione prevede che i Mondiali su pista si intersechino con quelli su strada: vale a dire che saremo a Glasgow anche per questo secondo evento, di fatto dunque la stessa kermesse ma in questi giorni appunto ci si concentra sulle vicende della pista.

Dove l’Italia ha sempre fatto bene: una delle grandi potenze del ciclismo mondiale, l’anno scorso seconda nell’albo d’oro di una competizione che si era tenuta a metà ottobre, naturalmente in questa edizione dei Mondiali ciclismo su pista 2023 punta a ripetersi e dunque non ci resta che vedere cosa succederà oggi. Mentre aspettiamo che le gare prendano il via, possiamo subito fare una rapida carrellata sulle gare che ci attendono venerdì 4 agosto, ricordando che la mattina è dedicata alle qualificazioni.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sarà garantita in chiaro dalla televisione di stato: il canale di riferimento sarà Rai Sport, ma possiamo aggiungere che gli abbonati alla televisione satellitare potranno usufruire dell’alternativa data da Eurosport, che troveranno al numero 210 del loro decoder. Come sempre poi ci sarà la possibilità di seguire questo evento in diretta streaming video: qui le opzioni sono molteplici, abbiamo ovviamente per tutti il sito o l’app di Rai Play mentre i clienti Sky hanno a disposizione l’applicazione Sky Go, inoltre non vanno dimenticate le due piattaforme Discovery Plus e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Studiamo allora il programma dei Mondiali ciclismo su pista 2023, che per l’appunto ha preso il via alle ore 10:30 della mattina con i turni di qualificazione. Nello specifico, l’inseguimento a squadre e i 500 metri femminili; due gare di tipo diverso, e possiamo dire subito che per quanto riguarda l’inseguimento a squadre dovremo aspettare domani per scoprire chi vincerà il titolo iridato e quali altre nazionali si piazzeranno sul podio della competizione.

Stesso discorso per l’inseguimento a squadre maschile: alle ore 19:45 con il primo turno di questa gara scatta la sessione serale ai Mondiali ciclismo su pista 2023, a seguire avremo sempre il primo turno degli uomini che però saranno impegnati nello sprint. Infine, ecco le tre finali: i 500 metri femminili si concludono subito questa sera, avremo poi la conclusione dello scratch femminile e, come ultima gara di venerdì 4 agosto, il team sprint maschile. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà a Glasgow nella diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023…

