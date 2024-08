DIRETTA CONSONNI VIVIANI AMERICANA STREAMING: L’ITALIA SPERA ANCORA (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 10 AGOSTO)

Dopo il meraviglioso trionfo di ieri al femminile, oggi sabato 10 agosto potremmo divertirci ancora con il ciclismo su pista alle Olimpiadi Parigi 2024 e con la diretta Consonni Viviani per l’Americana maschiile dalle ore 17.59 al velodromo di Saint Quentin en Yvelines. Per chi fosse meno avvezzo, non è un errore la ripetizione nel cognome rispetto a ieri: la famiglia Consonni adesso ha due olimpionici, Simone Consonni ha vinto a Tokyo con il quartetto che è stato bronzo qui e oggi ci riprova in coppia con il capitano Elia Viviani nella gara che ieri ha esaltato la sorella Chiara con Vittoria Guazzini.

In campo maschile dunque la diretta Consonni Viviani per l’Americana vede l’Italia schierare una coppia di campioni olimpici, anche se in altre specialità – Elia in carriera ha un oro e un bronzo nell’Omnium. Le regole rispetto alle donne non cambiano, però i giri sono ben 200 e quindi 50 km, ogni dieci tornate ci sarà uno sprint che metterà in palio 5-3-2-1 punti per le posizioni dalla prima alla quarta, mentre la volata conclusiva ne assegnerà 10-6-4-2. Le ragazze però ieri hanno compiuto il capolavoro aggiungendo 20 punti conquistati guadagnando un giro sul resto del gruppo, aspetto che ovviamente anche oggi potrebbe fare la differenza per la classifica che assegnerà le medaglie al termine della diretta Consonni Viviani per l’Americana maschile.

CONSONNI VIVIANI AMERICANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Consonni Viviani per l’Americana maschile sarà sicuramente coperta anche in chiaro, come al solito con il dubbio tra Rai Due e Rai Sport (canale 58) per la sessione del ciclismo su pista. Gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport e la doppia scelta si ripete per la diretta streaming video, con sito e app di Rai Play gratis per tutti mentre l’abbonamento è necessario per la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CONSONNI VIVIANI AMERICANA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA CONSONNI VIVIANI AMERICANA: IL CONTESTO

Presentando la diretta Consonni Viviani sappiamo che l’Americana maschile è una gara spettacolare ma con tantissime variabili, come d’altronde abbiamo capito anche ieri osservando le ragazze. Per gli uomini ci sono ben 80 giri in più e allora la gestione tattica e fisica diventa ancora più decisiva, perché servono sia la testa sia le gambe attive al massimo livello. Di certo Simone Consonni ed Elia Viviani sono entrambi garanzie da questo punto di vista, perché hanno tanta qualità e molta esperienza.

Inoltre la vittoria di ieri delle ragazze avrà regalato un surplus di entusiasmo, a maggior ragione per Simone Consonni che ha festeggiato in famiglia, ma certamente anche per Elia Viviani, che di tutto questo gruppo del ciclismo su pista è il capostipite. Gli avversari temibili sono davvero tanti, la concorrenza è pazzesca in questa specialità e citiamo allora un solo nome, il padrone di casa Benjamin Thomas che cercherà per la Francia il bis dopo l’oro nell’Omnium, ma ci sarà da divertirsi nella diretta Consonni Viviani per l’Americana maschile.