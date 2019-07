Diretta Mondiali nuoto 2019/ Streaming video Rai: programma e orari (18 luglio)

I Mondiali di nuoto 2019 proseguono anche oggi, giovedì 18 luglio. Siamo alla settima giornata di gare a Gwangju in Corea del Sud: l’evento iridato degli sport acquatici vedrà anche oggi protagonisti il nuoto di fondo in acque libere, il nuoto sincronizzato, i tuffi e il torneo di pallanuoto, che vedrà il terzo impegno del Setterosa contro la Cina già alle ore 5.30 italiane nella fase a gironi del torneo femminile – il fuso orario spesso può essere un problema con la Corea. Naturalmente però la pallanuoto avrà bisogno ancora di molti giorni per emettere i suoi verdetti, in primo piano avremo dunque nuoto di fondo, tuffi e nuoto sincronizzato, che nelle prossime ore assegneranno un titolo a testa, come già nelle due giornate precedenti. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta dei Mondiali di nuoto 2019 oggi, aspettando di vedere se si arricchirà il medagliere dell’Italia a Gwangju, dove abbiamo visto sventolare il tricolore grazie alla medaglia di bronzo di Rachele Bruni nei 10 km di fondo domenica, mentre lunedì abbiamo festeggiato l’argento di Minisini-Flamini nel duo misto tecnico del nuoto sincronizzato e anche il meno atteso argento nella gara Highlight sempre del sincro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI NUOTO 2019

Dobbiamo ricordare che la diretta tv dei Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa in modo molto ampio da Rai Sport + (canale numero 57 del telecomando), ma per le fasi più significative anche su Rai Due, dunque gli appassionati potranno giostrare fra il canale tematico e quello generalista. In ogni caso, sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone selezionando a seconda dell’orario il canale di riferimento per i Mondiali di nuoto 2019. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: GLI ORARI

Presentando la diretta Mondiali nuoto 2019 per oggi, giovedì 18 luglio, detto della partita del Setterosa di pallanuoto la priorità ora va a nuoto di fondo, nuoto sincronizzato e tuffi, che come abbiamo già accennato vivono una nuova giornata di finali. L’apertura spetta alla staffetta del nuoto di fondo, gara di 5 km divisa in quattro frazioni da 1250 metri ciascuna, che avrà inizio addirittura già alle ore 1.00 della notte italiana (in Corea le 8.00 del mattino). Si tratta di una gara mista, con due uomini e due donne: l’Italia schiera Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi. Nel nuoto sincronizzato già alle ore 4.00 italiane della notte ci saranno i preliminari del libero combinato, ma il culmine sarà qualche ora più avanti, cioè a mezzogiorno quando comincerà la finale del duo libero che vedrà in gara anche la coppia italiana Linda Cerruti-Costanza Ferro. Quanto ai tuffi, oggi sarà la giornata delle prime fasi della gara del trampolino 3 metri femminile, con le eliminatorie alle ore 3.00 e la semifinale alle ore 8.30, sperando che gli azzurri Elena Bertocchi e Chiara Pellacani siano protagonisti il più a lungo possibile, mentre alle ore 13.45 ci sarà l’unica finale del giorno, quella del trampolino 3 metri maschile, senza italiani.



