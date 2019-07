Diretta Mondiali di nuoto 2019 Gwangju/ Streaming video Rai, programma oggi 15 luglio

I Mondiali di nuoto 2019 proseguono anche oggi, lunedì 15 luglio. Siamo a Gwangju in Corea del Sud, e dunque dobbiamo fare qualche annotazione sul fuso orario che non renderà facile seguire tutte le gare. Oggi saranno protagonisti il nuoto sincronizzato, i tuffi e il torneo di pallanuoto, che vedrà il debutto del Settebello impegnato contro il Brasile a mezzogiorno ora italiana nella prima giornata della fase a gironi maschile. Naturalmente però la pallanuoto avrà bisogno ancora di molti giorni per emettere i suoi verdetti, in primo piano avremo dunque tuffi e nuoto sincronizzato, che nelle prossime ore assegneranno due titoli a testa. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta dei Mondiali di nuoto 2019 oggi, aspettando di vedere se il tricolore sventolerà nel cielo di Gwangju, dove abbiamo inaugurato il medagliere con la medaglia di bronzo di Rachele Bruni nel nuoto di fondo ieri.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI NUOTO 2019

Dobbiamo ricordare che la diretta tv dei Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa in modo molto ampio da Rai Sport + (canale numero 57 del telecomando), ma per le fasi più significative anche su Rai Due, nello specifico a partire dalle ore 13.45 italiane sul canale generalista. In ogni caso, sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone selezionando a seconda dell’orario il canale di riferimento per i Mondiali di nuoto 2019. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI DI NUOTO 2019: GLI ORARI

Presentando la diretta Mondiali di nuoto 2019 per oggi, lunedì 15 luglio, detto della partita del Settebello di pallanuoto la priorità ora va a nuoto sincronizzato e tuffi, che vivono una nuova giornata di finali. Nel nuoto sincronizzato già alle ore 4.00 italiane della notte ci saranno i preliminari del singolo libero, ma il culmine sarà qualche opra più avanti (naturalmente vi indicheremo sempre gli orari italiani). Ecco dunque che alle ore 10.00 comincerà la finale del duo misto tecnico con gli azzurri Giorgio Minisini e Manila Flamini che dopo le eliminatorie di sabato vanno senza ombra di dubbio a caccia di una medaglia di prestigio, mentre alle ore 12.00 sarà la volta della finale highlight. Quanto ai tuffi, via già alle ore 3.00 di notte con le eliminatorie del trampolino sincro da 3 metri femminile che poi proporrà alle ore 8.30 la finale. Stesso discorso per la gara sincro maschile dalla piattaforma 10 metri: eliminatorie dalle ore 6.00 e finale alle ore 13.45. L’auspicio naturalmente è che le coppie azzurre possano passare la prima fase e poi essere protagoniste anche nelle rispettive finali.



