Diretta Mondiali nuoto 2019/ Streaming video Rai: programma e orari (19 luglio)

Proseguono le gare ai Mondiali nuoto 2019: siamo a Gwangju in Corea del Sud e dunque si inizia presto anche venerdì 19 luglio già a partire dalla 1:00 della mattina (fuso ovviamente di casa nostra) avremo l’assegnazione della prima medaglia. In programma ancora una volta nuoto di fondo, tuffi e nuoto sincronizzato ma oggi gioca anche la nazionale maschile di pallanuoto che va a caccia dei quarti di finale; al momento il bottino dell’Italia è magro e consta di due medaglie d’argento (la staffetta in acque libere e l’argento di Flamini-Minisini nel sincronizzato) e il bronzo nel fondo di Rachele Bruni, che dunque ha messo il suo nome per due volte nel medagliere dei Mondiali nuoto 2019. Ora di seguito possiamo andare a vedere quali siano le gare che ci attendono oggi, e le speranze degli atleti italiani in questo contesto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI NUOTO 2019

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2019 sarà trasmessa in ampio raggio da Rai Sport al numero 57 del telecomando, ma per le fasi salienti e le finali anche Rai Due si collegherà con Gwangju; in entrambi i casi dunque ci sarà la possibilità di assistere alle gare in diretta streaming video.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: LE GARE IN PROGRAMMA

Come detto dunque, nel venerdì dei Mondiali nuoto 2019 si parte con le due gare del nuoto di fondo: a cinque minuti di distanza le 25 Km maschile e femminile scatteranno nella notte italiana, avremo in acqua Simone Ruffini e Alessio Occhipinti e poi Arianna Bridi e Barbara Pozzobon. Alle ore 3:00 sono previste le eliminatorie dei tuffi maschili dalla piattaforma 10 metri; la gara proseguirà alle ore 8:30 con le semifinali mentre i turni che assegneranno le medaglie sono a partire dalle ore 13:45. Ci proverà in questa gara, senza troppe possibilità almeno sulla carta, Riccardo Giovannini. Come già detto il Settebello spera di raggiungere le connazionali che hanno già centrato i quarti di finale: decisiva la partita contro la Germania che sarà alle ore 5:30. Infine il nuoto sincronizzato, con due diverse gare: alle ore 4:00 i turni preliminari del duo misto con il ritorno in vasca di Giorgio Minisini e Manila Flamini (ma qui è favoritissima la Russia di Mayya Gurbanderdieva e Aleksandr Maltsev), alle ore 12:00 invece le nazionali – anche l’Italia dunque – andranno a caccia di medaglie nella finale del libero a squadre.



