Diretta Mondiali nuoto 2019/ Streaming video Rai: programma e orari, oggi 20 luglio

I Mondiali di nuoto 2019 arrivano oggi, sabato 20 luglio al loro giro di boa. A Gwangju, in Corea del Sud, è già terminato ieri il programma del nuoto di fondo in acque libere, mentre oggi saranno in programma le ultime quattro finali tra nuoto sincronizzato e tuffi (esclusi quelli dalle grandi altezze), perché da domani sarà protagonista assoluto il nuoto in corsia oltre naturalmente alla pallanuoto, che oggi propone gli spareggi del torneo femminile – che però non riguardano il Setterosa, già qualificato ai quarti come vincente del suo girone. Copertina dunque all’ultimo giorno di tuffi e nuoto sincronizzato. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta dei Mondiali di nuoto 2019 oggi, aspettando di vedere se si arricchirà il medagliere dell’Italia a Gwangju, dove abbiamo visto sventolare il tricolore già in diverse occasioni, pur senza ancora sentire il nostro inno: negli ultimi giorni sono arrivati in particolare l’argento della staffetta del fondo e il bronzo di Alessio Occhipinti nella massacrante 25 km.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI NUOTO 2019

Dobbiamo ricordare che la diretta tv dei Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa in modo molto ampio da Rai Sport + (canale numero 57 del telecomando), ma per le fasi più significative anche su Rai Due, dunque gli appassionati potranno giostrare fra il canale tematico e quello generalista. In ogni caso, sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone selezionando a seconda dell’orario il canale di riferimento per i Mondiali di nuoto 2019. CLICCA QUI PER LO STREAMING DI RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: GLI ORARI

Presentando la diretta Mondiali nuoto 2019 per oggi, sabato 20 luglio, detto delle partite di pallanuoto che però non riguardano il Setterosa (che comunque scoprirà il nome del suo avversario ai quarti), la priorità ora va a nuoto sincronizzato e tuffi, che come abbiamo già accennato vivono la loro ultima giornata di finali. Nel nuoto sincronizzato alle ore 10.00 italiane avremo la finale del duo misto libero che vedrà naturalmente in gara con grandi ambizioni anche la coppia italiana Manila Flamini-Giorgio Minisini, secondi nelle eliminatorie dietro la Russia. A mezzogiorno invece calerà il sipario con la finale del programma libero combinato a squadre: ci sarà anche l’Italia, che parte dal quinto punteggio nei preliminari. Quanto ai tuffi, oggi avremo alle ore 8.30 la finale dal trampolino 3 metri sincronizzato misto con gli azzurri Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, mentre la chiusura di tutto il programma sarà alle ore 13.45 con la finale della piattaforma 10 metri maschile, purtroppo senza italiani in gara.



