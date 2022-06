Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai 2: le finali di oggi, 23 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: LE FINALI DI OGGI!

La sesta giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest regalerà oggi, giovedì 23 giugno, nuove emozioni anche se potrebbe essere una giornata interlocutoria per l’Italia in vista invece di venerdì e sabato, due giorni decisamente più intriganti per noi e che potrebbero riaccendere la magia dei trionfi dei giorni precedenti, su tutti l’oro di Thomas Ceccon con il record del Mondo nei 100 dorso, il dominio nella rana con Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato ma anche le numerose soddisfazioni arrivate anche dal nuoto artistico. Oggi dunque dovrebbe essere una giornata d’attesa per noi, ma comunque con un programma sempre ricco da seguire.

Nella capitale magiara per i Mondiali di nuoto 2022 saranno in palio comunque ben sei titoli, cinque per il nuoto in corsia più uno per il nuoto artistico, in più logicamente prosegue il torneo di pallanuoto, che oggi proporrà la seconda giornata del torneo maschile con il Settebello. Anche senza grandi speranze di medaglia, andiamo comunque a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella sesta giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino, mentre al pomeriggio per le finali l’appuntamento sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La sesta giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest ovviamente inizierà alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie. Nell’ordine, avremo i 100 farfalla maschili, i 200 dorso femminili, i 50 sl maschili, i 50 farfalla femminili (tutti primi turni di gare che avranno poi semifinali oggi pomeriggio e finali domani), la batteria della staffetta 4×200 sl maschile per decretare le otto Nazionali finaliste già stasera e infine le batterie degli 800 sl femminili con Simona Quadarella a caccia del riscatto e di un posto per la finale di domani.

Naturalmente però il giovedì dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà imperniato soprattutto sulla sessione pomeridiana, nella quale dalle ore 18.00 dovremo seguire le cinque finali che assegneranno titoli. In ordine cronologico, saranno i 100 sl femminili, i 200 rana femminili, i 200 dorso maschili, i 200 rana maschili e infine la staffetta 4×200 sl maschile, con Francesca Fangio presente nei 200 rana femminili e speriamo l’Italia in staffetta. Oggi sarà protagonista anche il nuoto artistico, con i preliminari squadre highlight ma soprattutto con la finale alle ore 16.00 del duo libero, che vede la coppia azzurra formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro partire dal quarto posto delle qualificazioni, a caccia quindi di un posto sul podio. Infine, oggi è anche il giorno del secondo impegno della pallanuoto maschile: Settebello protagonista alle ore 19.30 con Italia-Canada.

