Diretta/ Mondiali nuoto 2022 streaming video Rai: le finali di oggi, 19 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022: MEDAGLIE PER MARTINENGHI E CECCON

La seconda giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest promette di regalarci grandi emozioni. Già ieri il debutto è stato sicuramente molto interessante con la perla del bronzo della staffetta 4×100 sl maschile, oggi domenica 19 giugno 2022 nella capitale magiara potrebbe essere una giornata da ricordare per la fortissima Nazionale italiana di nuoto, che punterà in particolare su Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla per dare l’assalto al podio in una domenica che globalmente assegnerà cinque titoli, dei quali quattro nel nuoto “in corsia” e uno nel nuoto artistico.

Questi Mondiali di nuoto 2022 hanno avuto una genesi molto complicata, perché avrebbero dovuto avere luogo l’anno scorso a Fukuoka e sono invece slittati di un anno e con cambio sede, ospitati da Budapest che appena cinque anni fa aveva già organizzato una bella edizione dei Mondiali di nuoto. Adesso però contano solamente i verdetti in piscina e, come abbiamo già accennato, potrebbero esserci molte emozioni azzurre da seguire con attenzione. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella seconda giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della seconda giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino, mentre al pomeriggio per le finali l’appuntamento sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di tuffarci in acqua (almeno idealmente) con la seconda giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest, ecco che il programma della domenica inizierà alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie che comprenderà i 100 dorso sia femminili sia maschili, i 100 rana femminili, i 200 sl maschili e i 1500 sl femminili, dunque debutteranno ad esempio Benedetta Pilato e Simona Quadarella. Per i 1500 saranno subito in palio gli otto posti per la finale di domani, nelle altre gare si passerà invece alle semifinali in programma nella sessione serale dalle ore 18.00.

Naturalmente però il tardo pomeriggio dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà imperniato soprattutto sulle quattro finali che assegneranno oggi i propri titoli, cioè i 100 rana maschili, i 100 farfalla femminili, i 50 farfalla maschili e i 200 misti femminili con i riflettori per noi puntati su Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, rispettivamente autori in semifinale del miglior tempo nei 100 rana e del secondo miglior tempo (con doppio record italiano) nei 50 farfalla e quindi a caccia di medaglie, magari anche molto prestigiose. Da notare infine che oggi sarà protagonista anche il nuoto artistico, con il programma tecnico a squadre ma soprattutto con la finale del duo tecnico dalle ore 16.00, che assegnerà il secondo titolo mondiale nell’ex nuoto sincronizzato per questa rassegna.

