Diretta/ Mondiali nuoto 2022 streaming video tv: prime medaglie in palio oggi

La diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest ci terrà compagnia oggi, sabato 18 giugno, con la prima giornata di gare della rassegna iridata, che assegnerà anche le prime medaglie di una avventura che durerà ben due settimane. Sarà il primo grande evento per il nuoto italiano senza Federica Pellegrini: dopo il ritiro della Divina il capitano della spedizione azzurra sarà Gregorio Paltrinieri, si nutrono grandi speranze anche per moltissimi nomi, da Nicolò Martinenghi a Federico Burdisso, da Simona Quadarella a Benedetta Pilato, da Lorenzo Miressi a Thomas Ceccon e magari pure l’astro nascente Lorenzo Galossi.

Gli azzurri in gara in questa edizione dei Mondiali di nuoto 2022 saranno 29, a Gwangju nel 2019 il bottino fu di 8 medaglie: 3 ori, 2 argenti, 3 bronzi, la spedizione azzurra spera di migliorare quella che è stata comunque una buona performance, anche alla luce dei risultati delle Olimpiadi di Tokyo che ci avevano regalato un bottino record di sette medaglie e poi l’exploit di dicembre nei Mondiali di nuoto in vasca corta. Con un occhio speciale a Settebello e Setterosa, che da lunedì 20 e martedì 21 inizieranno a darsi battaglia in piscina per quanto riguarda il torneo di pallanuoto…

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della prima giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv,Rai Sport + HD sarà spesso il canale di riferimento, ma al pomeriggio la sessione di finali del nuoto in corsia sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA GARE DI SABATO 18 GIUGNO

Pronti a tuffarci in acqua con la prima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest, ecco che per quanto riguarda il nuoto in corsia avremo la tradizionale suddivisione del programma giornaliero in due sessioni. Già alle ore 9.00 del mattino infatti si scenderà in acqua con batterie e qualificazioni, per la precisione di 200 misti donne, 400 stile libero uomini, 100 farfalla donne, 50 farfalla uomini, 400 stile libero donne, 100 rana uomini, 400 misti uomini, staffetta 4×100 stile libero donne e staffetta 4×100 stile libero uomini. Di queste, cinque avranno la finale già nella sessione serale di oggi, a partire dalle ore 18.00, quando saranno assegnati i titoli di 400 stile libero uomini, 400 stile libero donne, 400 misti uomini, staffetta 4×100 stile libero donne e staffetta 4×100 stile libero uomini.

In ottica italiana, dobbiamo notare che saremo assenti nelle gare femminili, mentre in campo maschile speriamo siano protagonisti anche in serata Marco De Tullio e Lorenzo Galossi nei 400 sl, Alberto Razzetti nei 400 misti e chiaramente anche la staffetta. Le altre gare citate per il mattino avranno invece al pomeriggio le semifinali, essendo su tre turni (finali ovviamente domani). Da notare che oggi sarà protagonista anche il nuoto artistico, con i preliminari di libero combinato e duo misto tecnico, ma soprattutto con la finale del singolo tecnico dalle ore 19.00, che assegnerà il primo titolo mondiale nell’ex nuoto sincronizzato per questa rassegna.

