Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi (24 giugno)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: I RISULTATI DELLE BATTERIE

Notizie globalmente positive per l’Italia dalla diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest. Cominciamo da chi doveva conquistare subito la finale, cioè la staffetta 4×100 sl mista (due uomini e due donne) e Gregorio Paltrinieri. La staffetta con Deplano, Miressi, Tarantino e Di Pietro si è qualificata per la finale di stasera con il quinto miglior tempo in 3’26″00. Finale domani invece per i 1500 sl maschili che vedranno Gregorio Paltrinieri naturalmente in gara, anche se è entrato con il settimo miglior tempo in 14’54”56. Grande protagonista anche Thomas Ceccon, autore del nuovo record italiano dei 50 dorso con il tempo di 24”62, utile per ottenere il terzo miglior tempo, naturalmente ingresso in semifinale al pari di Michele Lamberti, in questo caso con un pizzico di fortuna, ultimo tempo utile pari merito con il francese Ndoye-Brouard, grazie alla rinuncia del giapponese Irie.

Nota dolente nei 50 rana femminili, a causa della squalifica di Arianna Castiglioni per falsa partenza, anche se Benedetta Pilato ha vinto facilmente la stessa batteria in 29”80 e la rivedremo naturalmente oggi pomeriggio in semifinale. Stesso traguardo per Silvia Di Pietro, anche se con il quindicesimo tempo (25”33) nei 50 sl femminili. In mattinata si è svolto anche il preliminare del duo misto libero, che Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno superato senza problemi con il primo posto e 90.5000 punti: 27.1000 nell’esecuzione, 36.4000 nell’impressione artistica e 27.0000 nella difficoltà. Infine, annotiamo che il Canada di pallanuoto maschile ha ben cinque positivi al Covid, a questo punto Italia Canada è stata definitivamente cancellata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della settima giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino, mentre al pomeriggio per le finali l’appuntamento sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

GLI ITALIANI IN GARA VENERDÌ 24 GIUGNO

Quella di venerdì 24 giugno è una giornata estremamente importante ai Mondiali nuoto 2022 Budapest: alle ore 9:00 si torna in vasca per vivere le tre ore mattutine che saranno dedicate alle batterie, e basterebbe fare i nomi di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato per stimolare l’appetito di tifosi e appassionati. Entrambi sono stati straordinari protagonisti lunedì: Ceccon non solo ha vinto la medaglia d’oro nei 100 dorso ma ha anche timbrato il record del mondo, la giovanissima Pilato invece ha trionfato nei 100 rana aggiungendo un altro preziosissimo alloro a una carriera ancora tutta da scrivere.

Oggi Ceccon e Pilato sono in vasca, nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest, per le distanze dimezzate (dunque i 50) con anche Michele Lamberti e Arianna Castiglioni; nei 50 stile avremo la nostra Silvia Di Pietro, ma questa sarà anche la giornata dei 1500 stile con Gregorio Paltrinieri a caccia di riscatto, e poi non dimentichiamo che avremo in vasca la 4×100 stile libero mista. Insomma, come detto sarà un venerdì di grandi emozioni anche se per qualche titolo tra questi dovremo eventualmente aspettare domani noi siamo pronti a scoprire quello che succederà in Ungheria…

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: LE FINALI DEL GIORNO

Lo abbiamo detto prima, nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest per questo venerdì non avremo subito le finali delle relative batterie. Alle ore 18:00 scatta il programma delle gare che assegnano le medaglie, insieme alle semifinali: la 4×100 stile mista chiuderà il programma, appena prima avremo invece la finale degli 800 femminili con la nostra Simona Quadarella. Il calendario dei Mondiali nuoto 2022 Budapest 2022, per quanto riguarda il tardo pomeriggio, si aprirà con la finale dei 50 farfalla femminili cui seguiranno i 50 stile maschili con Lorenzo Zazzeri.

Silvia Di Pietro potrà eventualmente essere ai blocchi di partenza nei 50 stile ma per la semifinale, eventualmente per lei la caccia alla medaglia (difficile) sarà domani. Poi ancora le finali dei 100 farfalla maschili e dei 200 dorso femminili con Margherita Panziera, e le semifinali dei 50 dorso maschili con la possibilità che il nostro Thomas Ceccon ci regali un altro grande momento. Come detto poi le due gare che chiuderanno il programma di venerdì 24 giugno: non ci resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà in vasca ai Mondiali nuoto 2022 Budapest…











