Paltrinieri Detti/ Diretta finale 800 sl Mondiali streaming video Rai 2, orario

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti saranno per l’ennesima volta in carriera protagonisti insieme di una finale degli 800 sl maschili, in questo caso ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché oggi pomeriggio alle ore 18.02 la sessione serale nella capitale magiara comincerà appunto con la finale che vedrà Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti come grandi speranze per l’Italia. Un precedente speciale è naturalmente quello degli 800 sl dei Mondiali del 2017, anche in quel caso a Budapest, con Detti medaglia d’oro e Paltrinieri bronzo, senza dimenticare che Greg è l’argento olimpico della specialità e che un anno fa agli Europei Paltrinieri fu secondo e Detti terzo.

Le aspettative sono alte in una gara fortemente “europea”: anche ai Mondiali, i principali favoriti per gli 800 sl sono del Vecchio Continente, perché dobbiamo citare due nomi molto noti come l’ucraino Mykhailo Romanchuk e il tedesco Florian Wellbrock oltre a Paltrinieri e Detti, ma l’Italia è l’unica Nazione a vantare ben due carte per cercare di salire sul podio, se possibile ancora una volta insieme per raddoppiare la festa. Sarà di conseguenza una gara lunga ma imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti negli 800 sl ai Mondiali di nuoto 2022…

PALTRINIERI DETTI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 800 SL AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale degli 800 sl maschili ai Mondiali di nuoto 2022 con Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 800 SL DI GREGORIO PALTRINIERI E GABRIELE DETTI IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PALTRINIERI DETTI, FINALE 800 SL MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti quindi saranno per l’ennesima volta grandi protagonisti in vasca insieme, nella finale degli 800 sl ai Mondiali di nuoto 2022. Analizziamo subito cosa ci hanno detto le batterie di ieri: detto che nelle gare lunghe ci vuole sempre cautela perché i big puntano anche a risparmiare energia, Gabriele Detti è entrato in finale con il terzo miglior tempo e Gregorio Paltrinieri con il quarto, anche se Greg ha vinto la sua batteria mentre Gabriele è arrivato terzo in quella che si è rivelata la serie più veloce, con Mykhailo Romanchuk davanti a Florian Wellbrock.

I due avversari di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti non hanno bisogno di presentazioni, perché già da diversi anni li troviamo ai vertici delle distanze che sono care anche ai due azzurri: gli 800 sl di oggi ai Mondiali 2022 saranno l’ennesimo atto di sfide spesso vibranti, un nome nuovo potrebbe essere quello dell’irlandese Daniel Wiffen, che in batteria è andato davvero molto bene ma naturalmente dovrà confermarsi anche in finale per cullare sogni di gloria. Fuori dall’Europa, bisogna citare naturalmente il campione olimpico in carica degli 800 sl, lo statunitense Robert Finke: sesto miglior tempo delle batterie arrivando secondo in quella di Gregorio Paltrinieri, sarà certamente un altro dei grandi favoriti.

