Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi 26 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: OGGI I TUFFI!

La nona giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest segnerà oggi, domenica 26 giugno, un netto cambio di programma nella rassegna iridata che comprende tutti gli sport acquatici. Infatti, con le grandi emozioni di ieri si è completato il calendario degli eventi sia per quanto riguarda il nuoto in corsia sia per il nuoto artistico, da oggi diventano protagonisti i tuffi e il nuoto di fondo in acque libere, oltre naturalmente ai tornei di pallanuoto, nei quali tra l’altro ieri è finita la fase a gironi e da oggi cominciano i brividi dell’eliminazione diretta.

Diretta/ Mondiali nuoto 2022: staffetta 4x100 mista d'oro, capolavoro Italia!

Insomma, da oggi si entra nella seconda parte dei Mondiali di nuoto 2022 e questo significherà anche un cambio delle abitudini degli appassionati che seguono gli eventi da casa, come potremo capire meglio analizzando il programma. Oggi sarà una giornata abbastanza ”tranquilla”, con due soli titoli da assegnare, uno nei tuffi e uno nel nuoto di fondo, ma l’Italia potrebbe comunque farsi valere, andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella nona giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA/ Italia Spagna (risultato finale 12-14) video Rai: Settebello al tappeto!

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della nona giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai ma solamente su Rai Sport + HD (canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La nona giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest ci proporrà dunque numerose novità. Sarà ad esempio il primo giorno dei tuffi, il cui debutto sarà alle ore 9.00 con le eliminatorie del trampolino 3 m sincro maschile, seguite alle ore 12.00 dalle eliminatorie anche della piattaforma 10 m femminile. Il momento chiave della giornata sarà alle ore 16.00, quando infatti sarà in programma la finale del trampolino 3 m sincro maschile, mentre per quanto riguarda la piattaforma femminile ci sarà la semifinale alle ore 18.30, ma la finale sarà in programma domani.

DIRETTA BENEDETTA PILATO/ Finale 50 rana Mondiali video tv: è ancora Argento!

Debutto anche per il nuoto di fondo in acque libere, che alle ore 13.00 prevederà la staffetta 6 km a squadre miste, con la distanza da percorrere nel lago Lupa di Budakalász che sarà suddivisa in quattro frazioni, due maschili e altrettante femminili, con Gregorio Paltrinieri che sarà naturalmente il leader dell’Italia che nel 2019 fu d’argento. Infine, come abbiamo già accennato, comincia la fase ad eliminazione diretta per la pallanuoto, per la precisione oggi il torneo femminile, che prevederà gli spareggi tra le formazioni che sono arrivate seconde e terze nei gironi, mentre le prime sono già qualificate ai quarti di martedì, Italia compresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA