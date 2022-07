Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 3 luglio

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022: AZZURRI PROTAGONISTI!

La diretta dei Mondiali di nuoto 2022 culminerà oggi, domenica 3 luglio, con l’ultima giornata della rassegna iridata di Budapest, che vedrà l’Italia protagonista fino all’ultimo evento. Edizione memorabile e meravigliosa per l’Italia, terza forza mondiale nel medagliere complessivo e unica Nazione del mondo a medaglia in tutti gli sport acquatici compresi in questi Mondiali di nuoto: le gare in corsia, quelle di fondo in acque libere, il nuoto artistico, i tuffi e naturalmente la pallanuoto, che completerà il programma con il Settebello nella finale per l’oro contro la Spagna.

Diretta/ Usa Ungheria (risultato finale 9-7): americane medaglia d'oro!

Abbiamo quindi ancora una nobilissima carta da giocare per migliorare ulteriormente il bottino e staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime ore anche nei tuffi, che con la pallanuoto sono gli ultimi due sport ancora in corso. Saranno per la precisione tre i titoli da assegnare oggi, due nei tuffi e poi naturalmente quello della pallanuoto maschile, che vedrà l’Italia e la Spagna impegnate nel remake della finale di Gwangju 2019, noi speriamo naturalmente con lo stesso epilogo. Nei tuffi staremo a vedere invece se continuerà il dominio della Cina, ancora più dominante del solito a Budapest 2022 e davanti all’Italia nel medagliere complessivo proprio grazie a questa “dittatura” sportiva sui tuffi. Oggi allora ci attendono per l’ultima volta grandi emozioni, andiamo dunque senza indugio a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna sedicesima giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: per la Cina oro n° 11 nei tuffi!

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della sedicesima giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai su Rai Sport + HD (canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere e su Rai Tre per la finale Italia Spagna, tutti eventi che saranno coperti anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La sedicesima e ultima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà dunque caratterizzata da tuffi e pallanuoto. Alla Duna Arena di Budapest, la giornata odierna inizierà con le eliminatorie del trampolino 3 metri sincro femminile alle ore 11.00 con l’Italia che purtroppo non potrà schierare la coppia formata da Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, a causa del mal di schiena che ha bloccato quest’ultima. Gara comunque affascinante, la finale sarà fissata alle ore 15.00. La chiusura sarà poi affidata alla gara in assoluto più tradizionale del programma dei tuffi, cioè la finale della piattaforma maschile 10 metri, con inizio alle ore 17.00.

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 5-7) video Rai: azzurre cedono sul più bello

Presso lo stadio del nuoto Alfréd Hajós sarà invece una giornata di fondamentale importanza per il torneo di pallanuoto maschile, naturalmente l’appuntamento che ci farà trepidare sarà quello con la finale primo posto alle ore 20.00, il match Italia Spagna che ci dirà se il Settebello potrà salire per la quinta volta nella sua storia sul tetto del mondo e completare un fantastico bis consecutivo, ma per completezza d’informazione dobbiamo naturalmente ricordare che ci sarà alle ore 14.30 anche la finale terzo posto Grecia Croazia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA