Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 30 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: 4 TITOLI DA DA ASSEGNARE

La diretta dei Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest prosegue e oggi, giovedì 30 giugno, sarà un’altra giornata da non perdere, dal momento che ci saranno ben quattro titoli da assegnare fra i tuffi e il nuoto di fondo in acque libere, senza dimenticare naturalmente il torneo di pallanuoto femminile, che vedrà il ritorno in acqua del Setterosa per la difficilissima ma affascinante semifinale contro gli Usa, grandi favoriti per la vittoria finale.

DIRETTA/ Italia Ungheria (risultato finale 11-10): ora semifinale con la Grecia!

Nei tuffi staremo a vedere se continuerà il dominio della Cina, mentre il nuoto di fondo si concluderà con le gare più massacranti, le due 25 km nelle quali gli specialisti della distanza più estrema raccoglieranno il testimone da Gregorio Paltrinieri e dagli altri Azzurri che fino a ieri hanno tenuto decisamente molto alto il nostro orgoglio, con soddisfazioni che hanno fatto proseguire la magia della prima settimana. Oggi allora ci attendono ancorata volta grandi emozioni, andiamo dunque senza indugio a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna tredicesima giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA/ Mondiali nuoto 2022 video streaming Rai: Chiara Pellacani è quarta, oro Cina

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della tredicesima giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai ma su Rai Sport + HD (canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Attenzione però a Italia Usa di pallanuoto femminile, che da programmazione dovrebbe invece essere proposta su Rai Due. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La tredicesima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà dunque caratterizzata soprattutto da tuffi e nuoto di fondo in acque libere. Alla Duna Arena di Budapest, la giornata odierna inizierà con le eliminatorie della piattaforma 10 metri sincro femminile alle ore 10.00 che poi vivrà la sua finale alle ore 17.00 (purtroppo l’Italia non è presente), alternandosi al trampolino da 1 metro maschile, gara che invece proporrà la fase eliminatoria a partire da mezzogiorno e la finale alle ore 19.00, sperando che possano essere protagonisti il più a lungo possibile i due Azzurri in gara, cioè Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.

GREGORIO PALTRINIERI MEDAGLIA D'ORO/ Diretta 10 km fondo Mondiali: Acerenza argento!

Nelle acque del Lago Lupa sarà invece il giorno delle gare più massacranti del nuoto di fondo in acque libere: alle ore 7.00 prenderà il via la 25 km maschile, seguita alle ore 7.10 dalla 25 km femminile – la partenza è stata anticipata per evitare di essere ancora in acqua nelle ore più calde. Per l’Italia gli iscritti sono Dario Verani e Matteo Furlan per quanto riguarda la 25 km maschile, Barbara Pozzobon invece tra le donne. Infine, come abbiamo già accennato, prosegue oggi il cammino del Setterosa: siamo ormai alle semifinali, alle ore 16.00 tuttavia ci sarà la difficilissima sfida Italia Usa, nella quale dovremo affrontare la squadra che sulla carta è la più forte del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA