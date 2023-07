Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: orario, programma e gare (oggi sabato 15 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: LA PRIMA GIORNATA!

Finalmente è tempo di parlare dei Mondiali nuoto 2023: torna la grande kermesse internazionale, sabato 15 luglio vivremo la prima giornata completa da Fukuoka, in Giappone, che aprirà dunque un’edizione che segue quella andata in scena a Budapest lo scorso anno. Rispetto a questo, bisogna specificare che i Mondiali nuoto sono a cadenza biennale, ma in questo periodo di fatto si raddoppia: anche nel 2024 infatti avremo questa competizione, peraltro in febbraio visto che saremo a Doha in Qatar, e si gareggerà nuovamente nel 2025 – a Singapore – prima di tornare a Budapest con intervallo di due anni.

Nella diretta dei Mondiali nuoto 2023 c’è grande aspettativa: già domani avremo l’esordio del Setterosa nel torneo di pallanuoto femminile, in generale la piscina ha regalato ottimi risultati per l’Italia nelle ultime grandi manifestazioni e, anche se dovremo aspettare la seconda settimana per questo, l’hype è alto e ci condurrà poi verso le Olimpiadi, il vero appuntamento di punta. Ora però concentriamoci sulla giornata dedicata alla diretta dei Mondiali nuoto 2023: a Fukuoka le gare stanno per iniziare e dunque possiamo presentare il programma di sabato 15 luglio.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2023 sarà affidata alla televisione di stato. Bisogna fare alcune specifiche anche riguardo i canali: la gran parte della trasmissione viene infatti coperta da Rai Due, che si occuperà anche della sessione del mattino e, di conseguenza, nella notte italiana. Intorno alle 12:55 ci sarà poi un passaggio su Rai Sport per la conclusione della giornata; in ogni caso chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire le gare con il servizio di diretta streaming video, disponibile visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI NUOTO 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Nel parlare della diretta dei Mondiali nuoto 2023 dobbiamo ovviamente dire che il fuso orario di Fukuoka è sette ore avanti rispetto all’Italia: dunque, la maggior parte delle gare andranno in scena quando da noi sarà notte o mattina. Sabato 15 luglio si comincia alle 2:00 – di casa nostra, appunto – con i tuffi maschili sincronizzati dal trampolino di 3 metri; ancora tuffi protagonisti con il sincro misto da 10 metri e le donne che si cimenteranno dal trampolino di 1 metro, rispettivamente alle ore 5:30 e alle ore 8:30.

Saranno invece le 3:00 quando scatterà il programma della routine acrobatica: dunque, nuoto sincronizzato protagonista nella prima giornata dei Mondiali nuoto 2023, l’ultimo evento in calendario per questo sabato sarà il duo misto tecnico, sempre per quanto riguarda il nuoto sincronizzato, con inizio della gara previsto per le ore 11:00. Non resta che scoprire quello che succederà a Fukuoka…

