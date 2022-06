Gregorio Paltrinieri/ Diretta finale 1500 sl Mondiali streaming video Rai 2, orario

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI, FINALE 1500 SL: OUTSIDER DI LUSSO AI MONDIALI DI NUOTO 2022

Gregorio Paltrinieri sarà protagonista oggi ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché alle ore 18.17 ci sarà la finale dei 1500 sl maschili nella capitale magiara. Dobbiamo essere onesti fin da subito: i 1500 sl in questo momento potrebbero avere altri favoriti, Gregorio Paltrinieri reciterà da outsider di lusso ed essere in corsia laterale potrebbe anche aiutarlo ad impostare la gara sui suoi ritmi preferiti, magari seguendo l’esempio degli 800 sl d’argento alle Olimpiadi di Tokyo un anno fa. Pochi giorni fa c’è stato il quarto posto proprio sulla gara meno lunga, vedremo se sulle 30 vasche Greg riuscirà a tornare sul podio iridato.

PALTRINIERI DETTI/ Diretta finale 800 sl Mondiali: i due azzurri fuori dal podio

I rivali principali per Gregorio Paltrinieri saranno i soliti nella finale dei 1500 sl: il tedesco Florian Wellbrock, l’ucraino Mykhailo Romanchuk e lo statunitense Robert Finke presentati in ordine di tempo di qualificazione, ricordando che sono stati anche i tre medagliati degli 800 sl e nuoteranno oggi pomeriggio nelle corsie centrali come candidati forti per il podio e ostacoli tosti per il nostro Greg. Sarà una gara comunque imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl ai Mondiali di nuoto 2022…

GREGORIO PALTRINIERI/ Punta gli Europei a Roma: "Non vedo l'ora, gare in casa uniche!"

GREGORIO PALTRINIERI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 1500 SL AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale dei 1500 sl maschili ai Mondiali di nuoto 2022 con Gregorio Paltrinieri sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 1500 SL DI GREGORIO PALTRINIERI IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI, FINALE 1500 SL MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Gregorio Paltrinieri quindi sarà grande protagonista della finale dei 1500 sl ai Mondiali di nuoto 2022 nonostante il modesto (per lui) settimo tempo di qualificazione in 14’54″56, però naturalmente questo riferimento conta fino a un certo punto: Greg ha ancora un problema fittissimo di gare dal momento che sarà anche il nostro leader nelle successive gare di nuoto di fondo in acque libere, ovviamente in batteria si è gestito anche se resta il problema di dover imprimere un grande ritmo alla gara per evitare un arrivo in volata, storicamente non il punto di forza per Gregorio Paltrinieri.

Diretta Gregorio Paltrinieri/ Finale 1500 sl Mondiali: il carpigiano è solo quarto!

L’azzurro gareggerà in corsia 1 avendo ottenuto il settimo tempo, sarà una variabile pericolosa per i tre grandi rivali che saranno invece nelle corsie centrali ma sicuramente dovranno stare attenti a ciò che Gregorio Paltrinieri saprà fare. Florian Wellbrock sarà in corsia 4 avendo ottenuto 14’50”12 in batteria, ecco poi Mykhailo Romanchuk in corsia 5 con 14’50”68 e Robert Finke in corsia 3 avendo ottenuto 14’50”71, partono praticamente sullo stesso livello perché sono differenze minime. La “variabile impazzita” per il podio dei 1500 sl ai Mondiali di nuoto 2022 potrebbe invece essere l’azzurro, o almeno lo speriamo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA