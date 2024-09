DIRETTA MONICA BOGGIONI FINALE 50 RANA SB3 PARALIMPIADI PARIGI 2024: ORO E RECORD!

Straordinaria, devastante Monica Boggioni: nella diretta finale 50 rana Sb13 la pavese non solo vince la medaglia d’oro, ma addirittura ha ritoccato il record paralimpico che era riuscita a nuotare in mattinata. Per la Boggioni il tempo di ingresso era stato 53’’70, andando a infrangere un primato che durava come già detto dal 1996; in serata si è portata subito al comando e ha chiuso con uno strepitoso 53’’23, che le vale anche il primato europeo e naturalmente anche quello nazionale. Sbaragliata tutta la concorrenza, a cominciare dalla brasiliana Patricia Pereira dos Santos che prende la medaglia d’argento, bronzo invece alla spagnola Marta Fernandez Infante.

Nessuna di loro ha tuttavia potuto alcunchè contro lo strapotere di Monica Boggioni, che in poche ore ha saputo abbassare un tempo già fantastico di ben 47 centesimi; davvero non ci sono più limiti per la nuotatrice pavese che si prende la grande soddisfazione della medaglia d’oro alle Paralimpiadi Parigi 2024, e diventa improvvisamente una delle atlete di punta del nostro movimento. Non che non fosse già competitiva, ma questa giornata ha del tutto cambiato la prospettiva… (agg. di Claudio Franceschini)

MONICA BOGGIONI FINALE 50 RANA SB3 PARALIMPIADI PARIGI 2024

È il momento della diretta Monica Boggioni finale 50 rana SB3 Paralimpiadi Parigi 2024: alle ore 18:59 di mercoledì 4 settembre avremo la possibilità di un’altra medaglia e magari d’oro, il grande nuoto paralimpico continua a dire benissimo all’Italia e la stessa Monica Boggioni in questa kermesse ha già messo al collo due bronzi, arrivando terza nei 100 stile e 200 stile, sempre categoria S5. Adesso punta al bersaglio grosso: i 50 rana SB3 l’hanno vista campionessa europea a Funchal qualche mese fa, in mattinata poi Monica Boggioni ha fatto qualcosa di incredibile abbattendo il record paralimpico.

Il crono precedente resisteva dal 1996: 28 anni dopo ecco che la ventiseienne pavese, che dunque all’epoca non era ancora nata, ha nuotato in 53’’70 candidandosi immediatamente alla medaglia d’oro. Scopriremo presto allora cosa succederà nella diretta Monica Boggioni finale 50 rana SB3, ieri abbiamo avuto gli splendidi titoli di Carlotta Gilli e Stefano Raimondi che hanno ampliato il medagliere del nuoto alle Paralimpiadi Parigi 2024, la nostra Monica Boggioni adesso corre per quello che sarebbe il primo oro personale ai Giochi.

DIRETTA MONICA BOGGIONI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE 50 RANA SB3

Per seguire la diretta tv di Monica Boggioni finale 50 rana SB3 basterà semplicemente rivolgersi alla televisione di stato, che segue l’evoluzione delle Paralimpiadi Parigi 2024 attraverso i due canali che sono Rai Due e Rai Sport HD; in assenza di un televisore sarà comunque possibile avere accesso alle immagini attraverso il servizio di diretta streaming video, che viene garantito dal sito di Rai Play o dalla sua relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MONICA BOGGIONI

DIRETTA MONICA BOGGIONI FINALE 50 RANA SB3: DAL RECORD ALLA MEDAGLIA?

Con la diretta Monica Boggioni finale 50 rana SB3 potremmo allora festeggiare un altro oro alle Paralimpiadi Parigi 2024, naturalmente nuotare con un tempo inferiore al record paralimpico della mattinata sarà difficilissimo ma scopriremo presto come andranno le cose. Intanto possiamo dire che Monica Boggioni ha già vinto quattro titoli mondiali e nove europei, oltre a tante altre medaglie; alle Paralimpiadi aveva conquistato tre bronzi a Tokyo e dunque fanno cinque in totale, adesso la pavese punta naturalmente a salire di livello e chissà che davvero arrivi il tanto agognato oro.

La diretta Monica Boggioni finale 50 rana SB3 ci consegna la storia di una ragazza che, a causa di una sofferenza cerebrale, è stata colpita da diplegia spastica agli arti inferiori, e ha iniziato a fare nuoto, come tanti altri atleti in condizioni simili, su consiglio dei medici all’età di soli due anni. La carriera di Monica Boggioni ci ha poi detto di una ragazza che è cresciuta diventando una campionessa, e che è certamente uno dei volti più riconoscibili nel panorama paralimpico; ora vedremo anche se qui alle Paralimpiadi Parigi 2024 potrà arrivare un’altra medaglia.