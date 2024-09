DIRETTA STEFANO RAIMONDI FINALE 100 FARFALLA S10 PARALIMPIADI PARIGI 2024: ANCORA ORO!

Stefano Raimondi ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 farfalla S10: per il nuotatore veneto si tratta del terzo oro alle Paralimpiadi Parigi 2024, un successo che lo iscrive nei grandissimi del nuoto. Diciamo subito che purtroppo Riccardo Menciotti è rimasto giù dal podio, era una finale difficile per lui che comunque può essere soddisfatto del quinto posto; i titoli se li prende tutti Stefano Raimondi, che nella finale dei 100 farfalla S10 chiude la sua prova in 55’02’’ mettendosi alle spalle l’ucraino Ihor Nimchenko, che era in testa a metà gara (per soli 3 centesimi) ma poi ha dovuto abdicare, ottenendo comunque la medaglia d’argento.

Il bronzo va al collo dell’australiano Alex Saffy, e dunque Stefano Raimondi può festeggiare: le Paralimpiadi Parigi 2024 sono gloriose per lui con tre medaglie d’oro, insieme a Carlotta Gilli (oro pochi minuti prima nei 200 misti S13) il veneto di Soave è sicuramente il volto di maggior successo nel nuoto ma anche in termini generali per quanto riguarda la nostra spedizione, che anche questa sera festeggia due titoli paralimpici. (agg. di Claudio Franceschini)

STEFANO RAIMONDI FINALE 100 FARFALLA S10 PARALIMPIADI PARIGI 2024

Alle ore 20:13 di martedì 3 settembre la diretta Stefano Raimondi finale 100 farfalla S10 ci farà compagnia nel programma del nuoto alle Paralimpiadi Parigi 2024: in vasca ci sarà anche Riccardo Menciotti e dunque doppia possibilità di andare a medaglia, il focus va però su Stefano Raimondi che nel corso delle Paralimpiadi Parigi 2024 ha già vinto due medaglie d’oro, nei 100 rana (categoria SB9) e nei 100 stile (qui S10) e dunque si propone ancora una volta come grande volto della spedizione italiana, che nel nuoto si è confermata grande anche nel corso della spedizione francese.

Possiamo intanto ricordare, avvicinando la diretta Stefano Raimondi finale 100 farfalla S10, che il veneto di Soave ha timbrato la qualificazione con il secondo tempo assoluto, nuotando in 59’’05; non ha fatto troppo peggio Menciotti che invece è stato quarto in 59’’88, davvero allora le speranze di salire sul podio ci sono tutte ma questo lo scopriremo quando inizierà una finale che ovviamente andrà via nel giro di pochissimo tempo, noi con la diretta Stefano Raimondi finale 100 farfalla S10 siamo davvero pronti a fare il tifo.

DIRETTA STEFANO RAIMONDI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Ovviamente la diretta tv Stefano Raimondi finale 100 farfalla S10 alle Paralimpiadi Parigi 2024 sarà sulla televisione di stato, con la Rai che è la grande casa dei Giochi e dunque trasmetterà l’evento su uno dei canali dedicati, che ricordiamo essere Rai Due e Rai Sport HD con la possibilità, in assenza di un televisore, di seguire la diretta Stefano Raimondi finale 100 farfalla S10 anche in diretta streaming video, grazie al sito ufficiale di Rai Play o alla relativa applicazione che è attivabile sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV RAIPLAY STEFANO RAIMONDI

DIRETTA STEFANO RAIMONDI FINALE 100 FARFALLA S10: PER UN ALTRO ORO!

Con la diretta Stefano Raimondi finale 100 farfalla S10 raccontiamo un grande personaggio alle Paralimpiadi Parigi 2024: a causa di una lesione alla gamba procuratagli da un incidente con lo scooter Raimondi, che ha 26 anni, pratica lo sport paralimpico e già alle Paralimpiadi di Tokyo si era fatto notare come straordinario interprete nelle sue gare. Dal Giappone Stefano Raimondi era tornato a casa con sei medaglie: l’oro lo aveva vinto nei 100 rana SB9, dunque replicato qui a Parigi, mentre nei 100 farfalla S10 era stato medaglia d’argento, così come nei 100 dorso S10 e nei 200 misti SB9.

Arrivato alle Paralimpiadi Parigi 2024 come grande speranza del nuoto italiano, Stefano Raimondi non ha tradito le aspettative; del resto due anni fa aveva incantato ai Mondiali di Madeira con la bellezza di sei medaglie d’oro. La stanchezza potrebbe farsi sentire dopo aver già gareggiato tanto, ma noi attendiamo la diretta Stefano Raimondi finale 100 farfalla Paralimpiadi Parigi 2024 con grande trepidazione, perché sappiamo bene che il veneto può regalarci l’ennesima medaglia di una carriera straordinaria, e magari stasera potrà fare doppietta con Riccardo Menciotti…