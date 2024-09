DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: BRONZO DALLA PISTOLA 5Om!

È arrivata un’altra medaglia italiana nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024: quella di Davide Franceschetti, che è riuscito ad entrare nella finale della pistola mista da 50 metri e ha alla fine ottenuto la medaglia di bronzo nella classe Sh1, score di 199.7 punti in una competizione che ha visto l’oro al collo del cinese Chao Yang e l’argento andato a Server Ibragimov dell’Uzbekistan. Grandi soddisfazioni dunque e medagliere dell’Italia che avanza nuovamente, ma non è finita qui perché adesso il pomeriggio della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 potrebbe regalarci ulteriori soddisfazioni.

Abbiamo già parlato del nuoto, anche Giulia Terzi e Federico Bicelli hanno raggiunto le loro rispettive finali, mentre tra circa un’ora torneranno in pedana due grandi protagonisti della scherma come Bebe Vio e Matteo Betti. Entrambi sono impegnati nel fioretto individuale e, dominando il loro assalto, si sono qualificati per la semifinale; sono già in zona medaglia ma puntano all’oro, tra poco scopriremo se potranno proseguire la loro gara fino al titolo paralimpico, ricordando però che ci sono tante altre gare in corso di svolgimento quest’oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PARALIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv delle Paralimpiadi Parigi 2024 ancora una volta viene coperta dai due canali della televisione di stato, che sono Rai Due e Rai Sport: non c’è una divisione specifica tra i vari eventi e dunque bisognerà tenere d’occhio la programmazione volta per volta, la buona notizia comunque è che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle varie gare anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie al sito di Rai Play, oppure installando la relativa applicazione sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PARALIMPIADI PARIGI 2024

PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: PRIMO ORO DEL GIORNO!

È arrivata una straordinaria medaglia d’oro nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024: l’ha vinta Fabrizio Cornegliani nella cronometro H1, dunque il ciclismo ci regala un altro titolo paralimpico e abbiamo anche sfiorato la doppietta sul podio, perché Giorgio Farroni è stato terzo fino a che sul traguardo si è presentato Giorgio Farroni, che ha vinto l’argento facendo scivolare l’azzurro al quarto posto. Straordinario però Cornegliani, mentre nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 arrivano altre belle notizie: troviamo infatti Matteo Berti e Emanuele Lamberti nei quarti di finale del fioretto maschile (ricordiamo che tra poco inizierà anche la gara di Bebe Vio) mentre altre soddisfazioni con le batterie del nuoto.

Qualificato in finale Emmanuele Marigliano, ma c’è il record paralimpico per Monica Boggioni che ha chiuso la batteria dei 50 rana SB3 in 53’’70 ritoccando un crono che, addirittura, nessuno migliorava dal 1996, quando lo aveva fatto registrare Noriko Kaijwara. Tutti gli italiani del nuoto si sono qualificati alle finali di questa sera, noi allora continuiamo a seguire la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 sperando ovviamente che arrivino altre belle notizie per un’Italia che come sempre sta facendo benissimo, a Bebe Vio abbiamo dedicato una sezione a parte e sarà molto interessante scoprire in che modo andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: TOCCA A BEBE VIO!

La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 ci accompagna nella programmazione di mercoledì 4 settembre: siamo pronti a scoprire come cambierà il medagliere della kermesse e ancora una volta saranno tantissimi i titoli che verranno assegnati. Uno di questi riguarda il fioretto individuale femminile, che segna l’esordio di Bebe Vio: una delle atlete più attese nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 sarà in pedana dalle ore 9:00 con eventuali finali alle ore 18:00. Non solo lei ovviamente: la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 sarà ricca di spunti che ora proveremo ad affrontare insieme, presentando il programma di mercoledì.

Intanto naturalmente bisogna ricordare che il medagliere dell’Italia è ottimo: soprattutto nel nuoto abbiamo giocato la parte del leone ma non vanno dimenticate ad esempio due splendide medaglie ottenute nel triathlon, insomma la nostra spedizione si sta difendendo e punta a confermare la Top Ten nel medagliere, ma ora con la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 è davvero il tempo di andare a scoprire cosa succederà oggi, chiaramente faremo un riassunto tra le tantissime gare che ci terranno compagnia anche questo mercoledì 4 settembre.

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Programma ricco, ricchissimo nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024: la mattinata per esempio è dedicata al ciclismo che mette già in palio i suoi tanti titoli, dalle ore 8:00 le varie cronometro con le sue tante categorie. Si tornerà poi a parlare di finali con la pistola 50 metri mista open, categoria SH1, e la carabina 50 metri prona SH2, sempre mista open, quindi l’equitazione con il dressage di cui si sono svolte ieri le qualificazioni. Ancora, spazio nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 alla fine del tennistavolo femminile e quindi il tennis in carrozzina nel doppio misto del quad.

Il nuoto non è terminato, dalle ore 17:30 altre finali, davvero tante anche oggi, alla stessa ora avremo invece la finale del tiro con l’arco individuale maschile, specialità open ricurvo. Detto della scherma, dalle ore 19:00 la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 aprirà all’atletica: qui ancora parecchie gare tra cui i 100 femminili T54, una delle ben 29 sulla distanza. Insomma, un’altra straordinaria giornata di gare ci aspetta con la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà…