Diretta Monopoli Avellino/ Streaming video tv: duello biancoverde (Serie C)

Monopoli Avellino, diretta dal signor Alberto Santoro della sezione AIA di Messina, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 17.45 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. I padroni di casa hanno vinto quattro delle ultime cinque partite e si trovano sorprendentemente in seconda posizione a quota 37 punti, a 9 lunghezze dalla capolista Reggina. Un risultato, seppur parziale, frutto di un’encomiabile solidità difensiva, dal momento che la retroguardia pugliese ha concesso appena quattordici esultanze agli avversari ed è, attualmente, il terzo miglior reparto difensivo del girone, secondo solo a quelli di Bari e Potenza (13 gol subiti). Gli ospiti, invece, inseguono il quarto successo di fila, dopo quelli ottenuti contro Rieti (3-1), Viterbese (0-1) e Sicula Leonzio (3-1). Nove punti consecutivi che hanno consentito agli irpini di balzare al dodicesimo posto in graduatoria a quota 23 punti, a -1 dall’agognata zona play-off, che potrebbe essere raggiunta già quest’oggi qualora i campani espugnassero il campo nemico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Monopoli Avellino domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI AVELLINO

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Monopoli Avellino, duello tutto biancoverde e inevitabilmente permeato dalla voglia di evitare battute d’arresto in un percorso che vede, fino a questo momento, i due club con ampie chance di restare (o rientrare, nel caso degli ospiti) in zona play-off. Il Monopoli dovrebbe adottare il 3-5-2, schierando Antonino fra i pali e, a ridosso della linea dei sedici metri, il terzetto difensivo formato da Rota, De Franco e Mercadante. A centrocampo, la regia sarà affidata a Giorno, coadiuvato dagli interni Carriero, a destra, e Piccinni, a sinistra, mentre sulle corsie esterne agiranno Triarico e Hadziosmanovic. Pronti a trasformare in gol i suggerimenti loro indirizzati saranno Mariano e Fella, con Tazzer prima alternativa al tandem d’attacco. Risponderà con il 3-4-3 l’Avellino, mandando tra i legni l’estremo difensore Tonti. Retroguardia a tre, poi, con Njie, Zullo e Laezza. In mediana, il ruolo di frangiflutti competerà a De Marco e Di Paolantonio, con Celjak e Parisi a presidiare le fasce laterali. In avanti, spazio al tridente Micovschi-Charpentier-Karic, insidiato dalle candidature di Albadoro e Alfageme.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,85, mentre il segno 2, che rappresenta l’opzione più remunerativa, addirittura a 4,25. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3,30 volte l’importo scommesso.



