Diretta Monopoli Casertana/ Streaming video tv: pugliesi in gran forma (Serie C)

Monopoli Casertana, diretta dall’arbitro Enrico Maggio oggi, domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C. Dopo il secco 0-2 in casa della capolista Reggina i Gabbiani non vogliono più nascondersi e possono puntare ai massimi livelli in questa stagione: il Monopoli è ancora lontano 9 punti dalla testa della classifica del girone C, ma più che alla promozione diretta i pugliesi sembrano poter puntare a recitare un ruolo da grandi protagonisti nei play off, in una delle stagioni migliori di sempre del sodalizio biancoverde. Quello contro la Casertana sarà un altro esame interessante, con i campani che hanno rialzato la testa vincendo l’ultimo impegno interno contro la Cavese mantenendosi a +3 dalla zona play off, con un risultato negativo contro i metelliani che al contrario avrebbe portato i rossoblu pericolosamente vicini al quintultimo posto. Nel match d’andata vittoria per 2-1 della Casertana grazie ai gol di Zito e Longo, 0-1 per i campani anche nell’ultimo precedente allo stadio Veneziani disputato il 7 aprile scorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Casertana non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CASERTANA

Leggiamo ora le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Monopoli Casertana, domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Veneziani per la trentesima giornata del campionato di Serie C. Il Monopoli allenato da Scienza dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Menegatti, Rota, De Franco, Mercadante; Hadziosmanovic, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Cuppone. La Casertana guidata in panchina da Ginestra sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Crispino; Petta, Silva, Caldore; Longo, D’Angelo, Clemente, Varesanovic, Adamo; Starita, Castaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida Monopoli Casertana, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 1.70, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.60 e il successo esterno proposto invece a una quota di 4.60. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.25, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.55.



