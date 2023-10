DIRETTA/ Monopoli Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA MONOPOLI FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Monopoli Foggia presenta una gara importante per questo campionato di serie C girone C. Le due formazioni si schierano rispettivamente al diciottesimo e quinto posto in classifica. Padroni di casa che si ritrovano al diciottesimo posto con tre punti in campionato, due dei quali arrivati tra le mura amiche. In zona gol sono quattro le reti realizzate, la metà in casa. Sono 10 i gol subiti da quando iniziato il campionato del Monopoli, soltanto due però nelle gare interne.

In zona gol va attenzionato Emanuele Starita, autore di ben due reti da inizio campionato. Foggia che si ritrova al quinto posto con 11 punti in classifica, ma solamente quattro lontano dal Pino Zaccheria. Le reti realizzate dal Foggia sono solamente 5, risultando essere, tra le prime 8 squadre della classifica, quella con il peggior attacco. L’unico giocatore del Foggia ad aver colpito più di una volta la porta avversaria è Tonin, nelle sfide contro Catania e Giugliano.

MONOPOLI FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Foggia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monopoli Foggia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONOPOLI FOGGIA: DERBY PUGLIESE DA NON PERDERE

La diretta Monopoli Foggia, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Simone Veneziani” di Monopoli, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. I Gabbiani padroni di casa non stanno vivendo un buon momento di forma visto che la vittoria in questa stagione sportiva non è ancora mai arrivata. I Satanelli, invece, occupano la terza posizione in graduatoria con undici punti e sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Turris.

MONOPOLI FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monopoli Foggia, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Simone Veneziani” di Monopoli. In casa bianco-verde mister Francesco Tomei si affiderà a D’Agostino, Starita e Borello dietro l’unica punta Spalluto. Da valutare le condizioni di Vassallo, pronto al suo posto De Santis. Per quanto riguarda i Satanelli allenati da mister Mirko Cudini, invece, 3-5-2 con Peralta, Tonin, Tounkara ed Embalo a giocarsi i due posti nel tandem offensivo. Nel pacchetto difensivo conferme per Salines, Carillo e Di Noia.

MONOPOLI FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Monopoli Foggia danno per favorita la squadra rossonera con il segno 2 proposto a 2.20. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’undici di mister Francesco Tomei è dato a 2.80 mentre il pareggio si gioca a 3.60.











