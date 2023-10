Video/ Foggia Turris (2-1) gol e highlights: decidono Embalo e Salines! (Serie C 6^ giornata, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA TURRIS (2-1): LA PARTITA

Il Foggia rimonta nel finale una buona Turris e, grazie ai gol di Embalo e Salines, attua pure il sorpasso in classifica ai danni dei campani (2-1). Davanti al pubblico dello stadio “Pino Zaccheria” va in scena la più classica delle gare dai due volti: bloccato il primo tempo, senza grandi occasioni da segnalare, pirotecnica la ripresa giocata anche con più verve e decisa da tre reti arrivate negli ultimi 20′. Se nei primi 45 minuti regnava l’equilibrio, con i corallini di Bruno Caneo che tenevano bene il campo e confermavano quanto di buono fatto vedere in questo avvio di stagione, i rossoneri andavano a folate e basandosi più che altro su qualche iniziativa dei singoli.

La ripresa si apriva invece con la prima, vera palla gol per i rossi (Nobile salvava su Nocerino) e poi con la clamorosa traversa colta dal centrocampista dei Satanelli, Marino, vicino al vantaggio con un missile terra-aria (55′). Tuttavia, dopo la girandola dei cambi e una nuova chance ospite, ecco lo 0-1 firmato da Scaccabarozzi (70′) che sapeva tanto di beffa per i padroni di casa: e invece era la scintilla che rianimava i pugliesi, bravi a non uscire dal match e a trovare subito il gol del pari col neo entrato Embalo (76′) e, poco dopo, pure la rete del sorpasso con Salines, bravo a insaccare sul cross di Schenetti (82′). Nel lungo recupero non succedeva più nulla e così il Foggia, seppur a fatica, conquistava tre punti pesanti salendo a quota 11 e rimanendo in scia delle battistrada in vetta; solo applausi ma sconfitta per la Turris che resta comunque a quota 10 al sesto posto, in zona play-off, ma viene superata in graduatoria proprio dagli avversari.

VIDEO GOL FOGGIA TURRIS (2-1): IL TABELLINO

Foggia: Nobile; Salines, Carillo, Di Noia; Vezzoni (35’st Papazov), Martini (35’st Rossi), Marino, Schenetti (42’st Vacca), Antonacci; Peralta (43’st Idrissou), Tonin (20’st Embalo). A disposizione: Dalmasso, De Simone, Vacca, Pazienza, Agnelli, Riccardi, Fiorini, Brancato. Allenatore: Mirko Cudini.

Turris: Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum (32’st Pugliese), Scaccabarozzi (32’Esempio), Franco, Contessa; Giannone (21’st Matera), Maniero (21’st De Felice), Nocerino (11’st D’Auria). A disposizione: Iuliano, Fasolino, Esempio, Guida, Maestrelli, Pavone, Musumeci, Burgio, Pugliese. Allenatore: Bruno Caneo.

Reti: 25’st Scaccabarozzi (T), 31’st Embalo (F), 38’st Salines (F).

Ammoniti: Carillo (F), Giannone (T), Antonacci (F), Marino (F), Miceli (T), Salines (F), De Felice (T), Esempio (T).

