DIRETTA/ Monopoli Monterosi Tuscia (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Monopoli Monterosi Tuscia, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Simone Veneziani” di Monopoli. Le due squadre si sono scontrate in sole due occasioni: la prima risale al 30 ottobre 2021 con la vittoria dei pugliesi padroni di casa in virtù delle reti realizzate da Grandolfo e Starita nella prima frazione di gioco.

Secondo e ultimo scontro tra le due realtà è quello del 25 febbraio 2023: gara pirotecnica e ricca di emozioni terminata 3-2 con i gol di Fella, Manzari e Mulè per i bianco-verdi e le reti di Di Paolantonio e Tonin per i laziali. Oggi, quindi, la terza sfida tra Monopoli e Monterosi Tuscia, nuovamente nel campionato di Serie C. (Giulio Halasz)

DIRETTA MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monopoli Monterosi Tuscia sarà visibile su NOW, servizio di Sky che trasmetterà tutta la Serie C 2023/2024 prendendo il posto di Sports Eleven, protagonista in questi anni. Tutto sarà fruibili tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Monopoli Monterosi Tuscia in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA: PUGLIESI FAVORITI!

La diretta Monopoli Monterosi Tuscia, in programma domenica 10 settembre alle ore 20:45, racconta dell’esordio stagionale dei pugliesi che appunto non hanno ancora giocato la loro prima sfida di campionato. Chi invece ha già debuttato, seppur con un risultato negativo, è il Monterosi Tuscia che nella sfida interna con la Juve Stabia ha dovuto inchinarsi alla supremazia gialloblu.

Dopo un primo tempo senza gol, le Vespe sono riuscite su rigore a sbloccarla con Candellone. Il pareggio arriva dopo sette minuti con Silipo che riporta il Monterosi sul pareggio. Nulla da fare però perché i campani prima con Leone e poi con Baldi fanno centro e battono 3-1 i diretti avversari.

DIRETTA MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Monterosi Tuscia vedi i padroni di casa schierarsi col 4-5-1 con Perina in porta. In difesa ci saranno, da destra verso sinistra, Cristallo con Fazio, Ferrini e Di Benedetto. A centrocampo invece spazio a Vassallo, De Risio, Borello, Starita e D’Agostino mentre l’unica punta sarà Simone.

Il Monterosi Tuscia risponde con l’assetto tattico 3-4-3: tra i pali Mastrantonio con Sini-Cinaglia-Piroli qualche metro davanti a lui con l’obiettivo di subire meno gol possibili. In mediana Altobelli e Pariati mentre Verde e Crescenzi saranno gli esterni. Davanti Palazzino e Fantacci ai lati di Costantino.

DIRETTA MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monopoli Monterosi Tuscia vedono favorita la squadra di casa con una quota di 1.79. Sempre secondo Better, il pareggi vale 3.20 mentre la vittoria esterna ben quattro volte la posta in palio.

A dire il vero non ci si aspetta un match da troppi gol come testimonia l’Over 2.5 a 2.25 e il segno opposto vale a dire l’Under a 1.51.











