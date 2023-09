DIRETTA/ Monterosi Tuscia Juve Stabia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (3 settembre 2023)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Aspettando la diretta di Monterosi Juve Stabia possiamo fare qualche considerazione sui precedenti tra le due squadre. A dire il vero non ne abbiamo molti: in totale sono quattro, però tutti giocati nelle ultime due stagioni e cioè da quando i laziali hanno conquistato la Serie C. Curiosamente è proprio il Monterosi ad avere il vantaggio nel bilancio: due vittorie a fronte di una sconfitta, con un pareggio. In casa, la squadra biancazzurra ha ottenuto una sola vittoria: uno scintillante 3-0 andato in scena nel marzo 2022, tra due formazioni che lottavano per i playoff e che era stato risolto da una tripletta di Rocco Costantino, attaccante che è un lusso per questa categoria.

La Juve Stabia invece ha ottenuto la sua vittoria fuori casa, ed è successo nell’ultimo campionato in cui abbiamo avuto due successi esterni: a metà settembre si giocava all’Ettore Mannucci di Pontedera per la terza giornata, era stato Daniele Mignanelli a segnare il gol decisivo ma all’ora di gioco, ancora a reti bianche, le Vespe avevano anche sbagliato un rigore con Luca Pandolfi che se lo era fatto parare da Marco Alia, fortunatamente senza conseguenze visto che era arrivata comunque la vittoria. (agg. di Claudio Franceschini)

MONTEROSI TUSCIA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Juve Stabia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Juve Stabia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONTEROSI TUSCIA JUVE STABIA: INIZIA IL CAMMINO!

Monterosi Tuscia Juve Stabia, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Monterosi riparte da un giovane allenatore, Fabrizio Romondini, romano di 46 anni. Romondini predilige il modulo tattico 4-3-3 ed ha un passato da giocatore con diverse presenze in Serie A, principalmente con la Roma. Tuttavia, ha limitate esperienze come allenatore, con precedenti esperienze a Fiuggi come assistente di Incocciati e, successivamente, come allenatore principale. I viterbesi nella scorsa stagione hanno sfiorato i play off, chiudendo il loro cammino con una vittoria ad Avellino.

Anche per Pagliuca questo sarà un nuovo inizio con la squadra delle Vespe, e c’è una certa curiosità su quale formazione il tecnico toscano schiererà contro il Monterosi. Durante la preparazione estiva, sembra che sia stato utilizzato principalmente il modulo tattico 4-3-2-1 nei diversi allenamenti congiunti. Pagliuca ha manifestato entusiasmo per questa nuova avventura durante la presentazione della squadra e ha incoraggiato i suoi giocatori a prepararsi fin dalla prima giornata per un campionato che si preannuncia ostico e complicato, con le Vespe eliminate nella scorsa stagione ai play off dall’Audace Cerignola.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Fabrizio Romondini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Bittante, Sini, Piroli, Crescenzi; Di Paolantonio, Altobelli, Parlati; Silipo, Costantino, Fantacci. Risponderà la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Piscopo, Bentivegna; Candellone.

MONTEROSI TUSCIA JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











