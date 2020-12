Diretta Monopoli Potenza/ Streaming video tv: lucani in forte crisi (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI POTENZA: GABBIANI FAVORITI

Monopoli Potenza, che sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 23 dicembre: allo stadio Veneziani va in scena una delle partite che rientrano nel quadro della 17^ giornata della Serie C 2020-2021. Quella del girone C è una sfida delicata: i gabbiani, che l’hanno scorso si erano giocati la promozione, sono partiti molto male e hanno ancora bisogno di punti, ma sono se non altro in ripresa e lo hanno dimostrato schiantando la Paganese in trasferta.

Usciti dalla zona calda, adesso puntano ad un filotto di risultati utili per avvicinare anche le posizioni che qualificano ai playoff; crollo netto dei lucani rispetto alle passate stagioni, la sconfitta interna contro il Catania ha messo a rischio la posizione di Ezio Capuano dopo un solo mese e adesso ci sarà bisogno di mietere vittorie su vittorie. Aspettando che la diretta di Monopoli Potenza prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori vogliano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MONOPOLI POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Monopoli Potenza: va infatti ricordato che tutte le partite di Serie C, ad eccezione del posticipo, sono da qualche anno un’esclusiva del portale Eleven Sports, al quale ci si può abbonare oppure rivolgersi per acquistare il singolo evento. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video: per accedere alle immagini basterà di conseguenza dotarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI POTENZA

Per Monopoli Potenza Giuseppe Scienza potrebbe confermare buona parte della squadra che ha vinto a Pagani: in porta andrà Menegatti con Sales, Mercadante e Fusco a comporre la linea difensiva mentre sugli esterni Zambataro insidia Guiebre (a sinistra) e Lombardo appare ancora favorito a destra. In mezzo la regia di Lorenzo Paolucci con Giorno e Piccinni a fargli compagnia, nel tandem offensivo potrebbe toccare a Santoro (a segno domenica) e Marilungo che prenderebbero il posto di Starita e Samele, attenzione anche ad Arlotti. Assenza pesante nel Potenza, che deve rinunciare a Manuel Ricci: sulla trequarti è ballottaggio tra Lorenzo Di Livio e Volpe, davanti invece Compagnon e Cianci sono ancora favoriti. Ad accompagnare i tre uomini offensivi sarà un centrocampo con Coppola e Sandri centrali, a destra Viteritti parte favorito mentre sull’altro versante lo stesso Volpe potrebbe essere impiegato come esterno offensivo. Zampa, Conson e Di Somma dovrebbero formare nuovamente il pacchetto arretrato che agirà a protezione del portiere Marcone.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato le quote per Monopoli Potenza, quindi possiamo subito vedere quali siano le previsioni del bookmaker per questa partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,05 volte quanto messo sul piatto, abbiamo poi l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,25 volte la vostra puntata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte l’importo investito.



