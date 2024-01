DIRETTA/ Monopoli Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (21 gennaio 2024)

DIRETTA MONOPOLI POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In questa diretta di Monopoli Potenza si affrontano due squadre in una sfida che potrebbe essere decisiva per le loro ambizioni di salvezza. Entrambe le squadre hanno mostrato dei punti di forza e di debolezza nel corso della stagione, ma anche delle caratteristiche peculiari che potrebbero fare la differenza. Monopoli è una squadra che parte forte e cerca di sfruttare i momenti di maggiore intensità della partita. Infatti, il 25% dei suoi gol sono stati realizzati fra i minuti 46-60, la percentuale più alta del campionato. Questo significa che Monopoli sa approfittare delle riprese e delle eventuali distrazioni degli avversari. Tuttavia, Monopoli ha anche dimostrato di avere dei problemi a mantenere la concentrazione e la determinazione per tutta la durata della partita.

Infatti, non ha mai vinto nelle ultime 7 partite e ha una striscia di 3 sconfitte in casa. Inoltre, non ha segnato in 2 delle 10 partite casalinghe di Serie C, Girone C in questa stagione, segno di una certa sterilità offensiva. Potenza è invece una squadra che sa soffrire e reagire nei momenti difficili. Infatti, il 31% dei suoi gol sono stati realizzati fra i minuti 76-90, quando le energie scarseggiano e la tensione sale. Questo significa che Potenza ha una grande forza mentale e non si arrende mai. Inoltre, Potenza ha anche dimostrato di avere una buona continuità di risultati e una solidità difensiva. Infatti, ha una striscia vincente di 3 partite e non perde da 5 incontri. Inoltre, non ha segnato in 4 delle 10 trasferte di Serie C, Girone C in questa stagione, ma ha anche subito solo 9 gol in trasferta, il secondo miglior dato del girone. (agg. Gianmarco Mannara)

MONOPOLI POTENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monopoli Potenza sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monopoli Potenza sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MONOPOLI POTENZA, GLI OSPITI SONO IN FORMA

La diretta Monopoli Potenza, in programma domenica 21 gennaio alle ore 20:45, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone C. I biancoverdi devono assolutamente tornare a vincere se non vogliono cacciarsi ulteriormente nei guai. Il successo manca dal 19 novembre nel 3-0 contro il Benevento. Da lì in poi, ben sei sconfitte e un pareggio in sette partite che hanno tagliato le gambe al Monopoli.

Il Potenza sta vivendo tutt’altro periodo avendo messo a referto tre vittorie consecutive con il 2-0 al Latina, il 4-0 al Brindisi e l’1-0 al Virtus Francavilla. Nove punti tra il 2023 e il 2024 che hanno lanciato i rossoblu all’undicesimo posto a 29 punti insieme a Sorrento, a -1 al Latina nono.

MONOPOLI POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Potenza vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Perina, Terzetto arretrato composto da Bizzotto, Fazio e Ferrini. A centrocampo, da destra verso sinistra, troveremo Viteritti, Iaccarino, Vitale, Vassallo e La Vardera. Il tandem d’attacco sarà Borello-Simone.

Il Potenza replica con il medesimo assetto tattico. Tra i pali Alastra, difesa a tre con Sbraga, Armini e Hristov. Agiranno come esterni Pace e Hadizosmanovic mentre al centro Schiattarella, Candellori e Saporiti. In attacco Volpe e Rossetti.

MONOPOLI POTENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monopoli Potenza danno favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.05 mentre il 2 fisso a 2.95.

L’Over 2.5 è quotato 2.35, molto più alto dell’1.53 del segno opposto. Infine, Gol e No Gol si trovano rispettivamente a 1.96 e 1.74.

