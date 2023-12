DIRETTA/ Virtus Francavilla Potenza video streaming tv: è l’ottavo incrocio (Serie C, oggi 23 dicembre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA: TESTA A TESTA

La diretta imminente di Virtus Francavilla Potenza rappresenta l’ottavo capitolo di una narrazione calcistica in continua evoluzione. In questi precedenti, la bilancia pende leggermente a favore dei biancazzurri della Virtus Francavilla Calcio, che vantano tre vittorie contro le due dei rossoblù del Potenza, mentre tre incontri sono terminati in pareggio. Esaminando il rendimento casalingo della Virtus Francavilla Calcio, emergono due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle quattro partite disputate sul proprio terreno. Il Viviani di Potenza, invece, ha ospitato tre di questi incontri, regalando una vittoria, un pareggio e una sconfitta alla squadra di casa.

L’ultimo confronto casalingo della scorsa stagione è stato particolarmente favorevole alla Virtus Francavilla Calcio, che ha dominato la partita con un netto 4-1. Le reti di Patierno (2), Prezioso e un’autorete di Matino hanno contribuito al successo, mentre il Potenza ha risposto con la rete di Sepe.In attesa della nona sfida tra queste due squadre, la narrazione calcistica continua a intrecciare le storie di Virtus Francavilla Calcio e Potenza, offrendo agli appassionati l’emozione di scoprire quale squadra scriverà il prossimo capitolo vincente in questo affascinante duello. (agg. Gianmarco Mannara)

Virtus Francavilla Potenza, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, sabato 23 dicembre 2023, si giocherà allo Stadio Giovanni Paolo II naturalmente di Francavilla Fontana per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, con cui si chiude appena prima di Natale il girone d’andata della stagione regolare. Per presentare la diretta di Virtus Francavilla Potenza è naturalmente doveroso uno sguardo alla classifica del gruppo meridionale, nella quale troviamo in una posizione particolarmente delicata i padroni di casa della Virtus Francavilla, che hanno appena 17 punti, ma d’altronde non possono stare affatto tranquilli in ottica salvezza nemmeno gli ospiti del Potenza, che hanno 20 punti.

La Virtus Francavilla in particolare è reduce da una vera e propria batosta per 3-0 subita sabato scorso, anche se perdere sul campo della capolista Juve Stabia può anche essere comprensibile; discorso non molto diverso possiamo fare per il Potenza, che ha mosso la classifica ma obiettivamente non può dirsi soddisfatto per avere pareggiato 0-0 in casa contro il Messina. Urge una scossa, chi riuscirà a passare il Natale con un po’ più di serenità dal punto di vista sportivo? La risposta naturalmente arriverà stasera dalla diretta di Virtus Francavilla Potenza…

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Virtus Francavilla Potenza. I padroni di casa allenati da mister Roberto Occhiuzzi dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-1-2 e con questi possibili undici titolari: Forte in porta; la difesa a quattro composta da Carella, Lo Duca, De Marino e Nicoli; a centrocampo il terzetto formato invece da Di Marco, Macca e Biondi; infine, l’attacco della Virtus Francavilla dovrebbe prevedere Fornito come trequartista alle spalle di Polidori e Artistico.

Per gli ospiti è squalificato Schiattarella, quindi mister Pietro De Giorgio dovrebbe schierare il suo Potenza secondo il modulo 3-5-2 con i tre difensori Sbraga, Armini e Maddaloni davanti al portiere Alastra; folta linea a cinque invece nel centrocampo del Potenza, con Hadžiosmanović, Candellori, Saporiti, Laaribi e Volpe da destra a sinistra; infine, possiamo ipotizzare Di Grazia e Asencio titolari dal primo minuto nel tandem d’attacco del Potenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Virtus Francavilla Potenza. Secondo l’agenzia Bwin i padroni di casa sono certamente favoriti: il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 2,95 già per il pareggio e quindi per il segno X, mentre un colpaccio del Potenza varrebbe infine 3,10 volte la posta in palio sul segno 2.

