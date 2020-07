Diretta Monopoli Ternana/ Streaming video Rai: playoff Serie C, 1° turno nazionale

Monopoli Ternana sarà diretta dal signor Matteo Gariglio, e si gioca alle ore 20:45 di giovedì 9 luglio: la partita è valida per il primo turno nella fase nazionale dei playoff di Serie C 2019-2020. Sarà gara secca: i pugliesi hanno allora un doppio vantaggio, perché non solo ospitano la sfida allo stadio Veneziani ma, poiché non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore in caso di parità, si qualificheranno al prossimo turno anche con un pareggio avendo una migliore classifica nella stagione regolare. Terzo posto nel girone C, alle spalle di Reggina e Bari: finalmente il Monopoli è riuscito a mantenere un ritmo costante e ora, esaurito il lockdown, si ripresenta in campo per l’esordio in questi playoff nei quali le speranze sono alte. La Ternana però non va sottovalutata: ha già eliminato il Catania nel turno precedente e si è potuta mettere in ritmo anche con la finale di Coppa Italia Serie C, che purtroppo è stata persa e ha così negato ai rossoverdi il pass diretto per la fase nazionale. Ad ogni modo staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Monopoli Ternana; aspettando il calcio d’inizio possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Ternana sarà in chiaro per tutti: è questa infatti la partita che per il turno di playoff viene trasmessa su Rai Sport e il suo “gemello” Rai Sport + che, come di consueto, troverete ai canali 57 e 58 del vostro televisore. Ci sarà la possibilità di assistere alla partita del Veneziani anche in diretta streaming video attraverso il sito RaiPlay (senza costi aggiuntivi), garantito anche l’appuntamento classico con il portale Eleven Sports dove, in assenza di un abbonamento, la gara potrà essere acquistata singolarmente. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TERNANA

Per Monopoli Ternana Beppe Scienza punta forte sul 3-5-2: in porta andrà Antonino che sarà protetto da Rota, De Franco e Maestrelli, i due laterali saranno Hadziosmanovic e Daniele Donnarumma che agiranno sulla linea di centrocampo, dove Piccinni terrà le fila del gioco e sarà supportato dalle mezzali Carriero e Tsonev. Il duo offensivo potrebbe essere composto da Fella e Salvemini, ma attenzione chiaramente a Jefferson: in partite secche come questa l’esperienza drel 32enne italo-brasiliano potrebbe essere determinante, dunque l’allenatore dovrà prendere una decisione in merito. Fabio Gallo potrebbe cambiare qualcosa nella sua Ternana: Alexis Ferrante, autore del gol decisivo contro il Catania, scalpita per una maglia che potrebbe strappare a Marilungo o Partipilo, ma c’è anche Torromino che potrebbe giocare trequartista al posto di Marino Defendi. A centrocampo Paghera prova a insidiare Salzano e Verna, mentre Palumbo dovrebbe essere un’altra volta titolare; come lui Modibo Diakité al centro della difesa in coppia con Bergamelli, Parodi e Mammarella saranno i due terzini con Iannarilli tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Ci avviciniamo a Monopoli Ternana provando a fissare un pronostico con l’aiuto dell’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, con un 2,35 ad accompagnare il segno 1 per la sua vittoria. Il guadagno sarebbe poi identico puntando sul segno X per il pareggio o il segno 2 per il successo degli umbri: in entrambi i casi la vincita corrisponderebbe a 3,10 volte la vostra giocata, la differenza – come già detto – è che il pari farebbe avanzare comunque la squadra di casa.



