Video/ Ternana Juventus U23 (1-2): highlights e gol. Primo trofeo per i bianconeri!

La Juventus U23 fa sua la Coppa Italia di Serie C e batte con il pesante risultato di 2-1 la Ternana, nella finale che si è svolta solo ieri sera tra le mura del Dino Manuzzi. Come si vede nel video di Ternana Juventus U23, è vittoria ben meritata quella della compagine bianconera, benché all’avvio del match siano stati gli umbri i più efficaci. Al via del match, bastano solo 6 minuti perché i ragazzi di Fabio Gallo trovino subito il vantaggio con un gran gol di Mammarella, su calcio di punizione. La gioia dei rossoneri però dura assai poco: presto arriva il pareggio della Juventus U23 con Brunori al 12’, con calcio di rigore. Al finire del primo tempo è poi sempre la compagine piemontese a graffiare: al 45’ arriva la graffiata di Rafia, contro cui il numero 1 umbro Iannarilli può fare davvero poco. Nella ripresa del match i ritmi di gioco rimangono sempre molto alti, ma nonostante le tante occasioni da gol pure il tabellone del risultato non si sblocca ulteriormente: in più la Ternana rimane anche in dieci all’83’ per la doppia ammonizione (e conseguente espulsione) di Defendi. Al triplice fischio finale è dunque grande festa per la Juventus U23, che conquista il suo primo trofeo della storia, la Coppa Italia di Serie C 2019-20.

TERNANA JUVENTUS U23 1-2 (1-2 PT)

RETI: 6′ Mammarella (T), 12′ Brunori (J, rig.), 45′ Rafia (J).

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella (87′ Damian); Paghera, Palumbo, Verna (60′ Salzano); Partipilo (77′ Furlan); Ferrante (77′ Marilungo), Vantaggiato (60′ Defendi). A disposizione: Marcone, Tozzo, Nesta, Sini, Diakhitè, Torromino. Allenatore: Gallo.

JUVENTUS U23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo (76′ Beruatto), Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Toure, Fagioli (76′ Peeters); Del Sole (46′ Wesley), Rafia (64′ Zanimacchia), Marchi; Brunori (57′ Portanova). A disposizione: Loria, Siano, Marques, Vrioni, Dragusin, Delli Carri, Minelli. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: Daniele Paterna, sezione di Teramo.

