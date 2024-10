DIRETTA TRAPANI AUDACE CERIGNOLA: ENTRAMBE IN ZONA PLAYOFF

Sarà sicuramente intrigante la diretta Trapani Audace Cerignola che ci attende nella città siciliana alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024. Infatti, la decima giornata del girone C del campionato di Serie C metterà di fronte due formazioni che al momento si trovano entrambe in zona playoff e che quindi coltivano legittime ambizioni. In particolare, onore agli ospiti perché l’Audace Cerignola dopo la vittoria contro il Sorrento nella scorsa giornata è salito al secondo posto con 18 punti, numeri che autorizzano a sognare davvero in grande.

D’altro canto la diretta Trapani Audace Cerignola metterà alla prova anche le giustificate ambizioni dei padroni di casa, che forse avrebbero sperato in qualcosa più di un pareggio contro il Messina ma con 14 punti navigano comunque in buone acque e naturalmente potrebbero spiccare il volo in caso di successo nel big-match odierno, contando di nuovo sulla spinta del pubblico di casa. Insomma: noi ci aspettiamo molto, la diretta Trapani Audace Cerignola sarà all’altezza delle aspettative?

TRAPANI AUDACE CERIGNOLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sky Sport è il punto di riferimento per la diretta Trapani Audace Cerignola in tv, come d’altronde per tutte le partite del campionato di Serie C 2024-2025. Inoltre, ciò significa pure che saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire la diretta Trapani Audace Cerignola streaming video, anche se in tutti i casi sarà necessario avere sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI AUDACE CERIGNOLA

Quali spunti ci offrono le probabili formazioni per la diretta Trapani Audace Cerignola? Mister Salvatore Aronica potrebbe scegliere il modulo 4-3-3 per il suo Trapani, con Seculin in porta e davanti a lui una difesa a quattro con i terzini Ciotti a destra e Sabatino a sinistra, più i centrali Silvestri e Celiento. A centrocampo ecco invece un reparto a tre nel quale i titolari dovrebbero essere Carriera, Carraro e Karic, infine Kanoute e Fall saranno le due ali di un tridente che come prima punta potrebbe avere Lescano o Udoh.

Quanto all’Audace Cerignola, gli ospiti pugliesi allenati da Giuseppe Raffaele potrebbero invece affidarsi a un 3-5-2 con Visentin, Gonnelli e Martinelli a comporre la difesa a tre davanti al portiere Saracco. Gli esterni saranno invece Coccia a destra e Russo a sinistra, con Paolucci, Tascone e Capomaggio nel cuore del centrocampo dell’Audace Cerignola, che infine in attacco potrebbe proporre la coppia formata da Ruggiero e Salvemini.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Infine diamo naturalmente uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta Trapani Audace Cerignola. I padroni di casa sono favoriti, anche se con differenze non enormi fra i tre segni: infatti, una vittoria casalinga varrebbe 2,00 volte la posta in palio sul segno 1, mentre per il segno X si arriverebbe a 3,20 in caso di pareggio e infine un colpaccio pugliese è fissato a quota 3,35 per chi avrà creduto sul segno 2.