DIRETTA/ Monopoli Turris video streaming tv: nove precedenti nel terzo millennio (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA MONOPOLI TURRIS: I TESTA A TESTA

La delicatissima diretta di Monopoli Turris rappresenta questa sera la decima partita che le due squadre giocano una contro l’altra nel nuovo millennio: sono tutte sfide recenti perché parliamo di un arco temporale di dieci anni e mezzo, i primi due incroci sono andati in scena in Serie D nel 2013-2014 e poi, dopo una pausa di sei anni, abbiamo il quadro del campionato di Serie C con le altre sette partite che fanno riferimento alle ultime quattro stagioni. In questo arco temporale – per trovare gli altri match dobbiamo tornare alla prima metà degli anni Novanta – abbiamo sei vittorie del Monopoli, due pareggi e un successo della Turris che è maturato nel settembre 2013.

I corallini quindi non hanno mai battuto i pugliesi in Serie C, non in epoca recente e non nel campionato che possiamo definire moderno: lo avevano fatto 30 anni fa, nel mese di marzo, ed eravamo in C2. Il Monopoli ha ottenuto l’ultimo successo casalingo nel febbraio 2023, con i gol segnati da Erasmo Mulè e Pasquale Giannotti; l’unica volta in cui la Turris ha vinto a Monopoli corrisponde anche all’unico viaggio al Veneziani in cui siano arrivati dei punti, era il dicembre 1992 e per il girone C di Serie C2 i corallini avevano vinto 1-0. Ora vedremo cosa succederà stasera in una partita davvero importante per la salvezza… (agg. di Claudio Franceschini)

MONOPOLI TURRIS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monopoli Turris sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monopoli Turris sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MONOPOLI TURRIS, OSPITI RIALZANO LA CHINA

La diretta Monopoli Turris, in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45, racconta della 32esima giornata di Serie C Girone C. I biancoverdi non perdono da quattro partite di fila avendo pareggiato contro Virtus Francavilla, Picerno e Brindisi mentre nell’ultimo turno è arrivata una vittoria, 3-1 in casa dell’Audace Cerignola.

La Turris è tornata al successo per 1-0 contro la Casertana dopo un periodo formato da ben tre partite consecutive senza il sorriso: sconfitta con la Juve Stabia, pareggio con un gol per parte contro il Taranto e infine il ko di inizio marzo contro il Giugliano per 2-1 nella trasferta in casa dei gialloblu.

MONOPOLI TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Turris vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Gelmi, difesa a tre con Fornasier, Bizzotto e La Vardera. A centrocampo spazio per Arioli, De Risio, Ardizzone, Barlocco mentre Borello sarà il trequartista. Davanti Tomassini e Grandolfo.

La Turris risponde con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Marcone, retroguardia formata da Panelli, Esempio e Maestrelli. Agiranno da esterni Franco e Saccani con Siega, Scaccabarozzi e Pugliese nella zona nevralgica del campo. In avanti D’Auria e Jallow.

MONOPOLI TURRIS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monopoli Turris favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo sisal, la X è data a 3.10 mentre il 2 fisso a 3.50.

L’Over 2.5 è offerto a 2.20 contro l’1.56 dell’Under alla stessa identica soglia. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.93 e 1.77.

