Diretta/ Audace Cerignola Monopoli (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (10 marzo 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Audace Cerignola Monopoli sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara, vi mostriamo le statistiche più interessanti. Partiamo subito dalla squadra padrona di casa. Guardando la classifica, pugliese di casa si posiziona all’11esimo posto con 40 punti. Una vittoria oggi potrebbe significare scavalcare le contendenti per posizionarsi all’interno delle prime 10 in classifica. Giallo blu che possono vantare la presenza dell’attaccante Giancarlo Malcore come punto di riferimento in attacco.

DIRETTA/ Casertana Audace Cerignola (risultato finale 1-1): Visentin risponde a Montalto

L’attaccante sta realizzando una grande stagione. Le reti realizzate fino a questo momento dall’Audace sono 42 mentre 37 quelle subite. Dall’altra parte la squadra in maglia biancoverde ha realizzato 31 gol in questo campionato mentre ne ha subiti 44. Stagione molto complicata per il Monopoli che ha conquistato 26 punti e che si trova nei bassifondi della classifica. Una vittoria oggi potrebbe significare allontanarsi dalla zona più calda. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Monopoli Brindisi (risultato finale 2-2): Labriola acciuffa il pareggio! (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Audace Cerignola Monopoli servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowTv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI: SFIDA INTENSA!

Pronti ad immergerci in un’altra entusiasmante diretta di Audace Cerignola Monopoli, derby pugliese che è stato fissato per oggi 10 marzo 2024 alle ore 20,45. L’incontro è valevole per il 31esimo turno di Serie C, dove l’Audace Cerignola, attualmente all’undicesimo posto, cerca di scrollarsi di dosso una serie di due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto contro l’Avellino per 1-1.

Video/ Virtus Francavilla Monopoli (0-0) gol: pari giusto con poche emozioni (26 febbraio 2024)

L’altra squadra pugliese invece è il Monopoli che arriva alla sfida dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Brindisi, che lo ha portato al 17º posto in classifica. Un derby scoppiettante che sicuramente farà sognare i tifosi sul divano, e soprattutto quelli sugli spalti.

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci ora alle probabili formazioni della diretta di Audace Cerignola Monopoli, partendo dai casalinghi e da Ruggiero, schierato come punto fermo dal primo minuto, avendo dimostrato una buona forma nelle ultime partite e trovando anche il gol nell’ultimo incontro.

Per il Monopoli invece, dovrebbe essere Grandolfo a condurre l’attacco, essendo una delle punte di diamante della squadra e avendo contribuito significativamente con i suoi gol alla manovra offensiva.

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote per la diretta di Audace Cerignola Monopoli grazie al sito di Bwin: il segno 1 è fissato a 2 mentre il suo opposto a 2,2. Il segno X che decreterebbe il pareggio a 2,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA