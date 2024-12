DIRETTA MONOPOLI TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Monopoli Turris è un quantitativo di statistiche che non potranno che rendere questa gara speciale, dopotutto stiamo parlando di due squadre che giocano un calcio simile ma che poi si evolve in maniera totalmente diversa. La squadra pugliese è una delle migliori difese del girone C, ha un blocco basso che non permette un calcio spumeggiante, infatti l’ultimo difensore si trova in media a 22 metri dalla porta. L’arma principale per attaccare è il contropiede, come mostra anche il dato sul numero di cross progressivi che la squadra di casa fa in media ogni domenica: 45.

La Turris invece gioca anche lei con un blocco basso, di poco superiore al Monopoli di tre metri. Ma sfrutta questo blocco per impostare dal basso e aprire la difesa avversaria con i passaggi come mostrano i 450 che vengono fatti in media ogni volta dalla squadra ospite. Due tipi di gioco ben diverso, chi avrà la meglio? Guardando la media punti diremo il Monopoli, ma vediamo il commento live nel prossimo aggiornamento per entrare nel vivo della diretta di Monopoli Turris. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI TURRIS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdere neanche un minuto della diretta Monopoli Turris sarà necessario collegarsi su Sky che trasmetterà la partita in esclusiva anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale.

SECONDA CONTRO DICIANNOVESIMA

Si gioca anche in Puglia nel venerdì della ventesima giornata del Girone C di Serie C con la diretta Monopoli Turris protagonista dalla e 20,30 del 20 dicembre 2024. La sfida è tra la seconda e la diciannovesima in classifica ma i punti in palio sono fondamentali per entrambe le squadre che potrebbero farci divertire più del previsto. Il Monopoli di Colombo non perde da fine settembre ed è riuscito a ricucire il ritardo dal Benevento a soli due punti dopo il 4 a 0 rifilato al Taranto nell’ultima giornata. Malissimo la Turris che si trova al penultimo posto di questa classifica e non riesce a vincere dal 19 ottobre.

MONOPOLI TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche il discorso relativo alle probabili formazioni in vista di questa partita. Il Monopoli di Colombo schiererà una difesa a tre con Angileri, Miceli e Viteritti a difendere la porta di Vitale. Gli esterni di centrocampo saranno ancora Battocchio e Yabre a sostegno di Grandolfo e Bruschi come duo offensivo.

Difesa a tre anche per la Turris di Conte che si affiderà a Esempio, Ricci e Cocetta per difendere la porta di Marcone. Castellano agirà in mediana mentre Scaccabarozzi e Nicolao saranno i due esterni di centrocampo a sostegno delle due punte Onofrietti e Ekuban.