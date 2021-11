Diretta Irlanda Italia U21/ Streaming video Rai: snodo cruciale nelle qualificazioni

DIRETTA IRLANDA ITALIA U21: AZZURRINI PER IL PRIMATO!

Irlanda Italia U21, in diretta dal Tallaght Stadium di Dublino, si gioca alle ore 18:30 di venerdì 12 novembre: nel gruppo F delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023 gli azzurrini affrontano un impegno importantissimo per riprendersi il primo posto nel girone. La nazionale di Paolo Nicolato è prima in classifica, ma solo virtualmente: esattamente un mese fa ha pareggiato in maniera assolutamente beffarda contro la Svezia ed è rimasta alle spalle degli scandinavi, avendo però una partita in meno.

Il destino è nelle mani degli azzurrini, che però non possono sbagliare: per di più l’Irlanda potrebbe agganciarci in caso di vittoria e, di conseguenza, la strada per la qualificazione diretta si complicherebbe non poco. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Irlanda Italia U21, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme i loro dubbi e le loro certezze nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA IRLANDA ITALIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Italia U21 sarà trasmessa su Rai Due: anche le partite della nostra nazionale giovanile di calcio riguardano la televisione di stato, di conseguenza avremo un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire questa partita delle qualificazioni agli Europei anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA U21

Per Irlanda Italia U21 Jim Crawford punta verosimilmente sul 4-2-3-1: in porta avremo Maher, davanti a lui due difensori centrali che dovrebbero essere O’Brien e McGuinness con i terzini O’Connor e Bagan a completare la linea, poi una cerniera mediana nella quale capitan Coventry sarà affiancato a Kilkenny. Sulla trequarti Ross Tierney si dovrebbe prendere la posizione centrale; Gilbert e Ferry agiranno eventualmente ai suoi lati, come prima punta ballottaggio a tre tra Whelan, Kayode e Evan Ferguson.

Nicolato deve rinunciare a Calafiori (infortunato) e Tonali, convocato quest’ultimo da Roberto Mancini: in porta c’è Carnesecchi, Okoli e Lovato formano la coppia centrale di una difesa che dovrebbe poi avere Bellanova e Udogie come terzini. In mezzo al campo Rovella e Filippo Ranocchia possono essere le due mezzali (occhio anche a Fagioli) con Salvatore Esposito confermato in cabina di regia; Lucca sarà il centravanti di un tridente che dovrebbe essere completato da Lorenzo Colombo ed Emanuel Vignato.



