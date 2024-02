Diretta/ Monterosi Tuscia Avellino (risultato 0-1) video streaming tv: Patierno show! (25 febbraio 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA AVELLINO (RISULTATO LIVE 0-1): PATIERNO NE FA UNO

Nella prima metà del primo tempo della diretta di Monterosi Tuscia Avellino, la partita è stata caratterizzata da un ritmo serrato e da un certo equilibrio tra le due squadre. Tuttavia, il risultato è stato sbloccato dopo alcuni minuti da un’illuminante azione individuale di Patierno.

Il giocatore è riuscito a superare un avversario con un dribbling magistrale e successivamente ha calciato il pallone con precisione e dolcezza in fondo alla rete, segnando così il gol che ha portato la sua squadra in vantaggio. L’attaccante riesce spesso in queste occasioni a partita avviata, è già il secondo quest’anno. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo insieme le statistiche con cui le due compagini arrivano alla diretta di Monterosi Tuscia Avellino, cercando di estrapolare i dati più importanti per delineare il quadro delle due squadre sul rettangolo da gioco: il Monterosi Tuscia ha dimostrato di essere più pericolosa nei minuti prima della fine del primo tempo, con il 23% dei suoi gol segnati tra i minuti 31 e 45. Tuttavia, la squadra ha una bassa percentuale di gol segnati nei primi 30 minuti di gioco, con solo il 6%, la percentuale più bassa del campionato.

D’altra parte, l’Avellino ha dimostrato di essere efficace nei minuti prima della fine del primo tempo, con il 24% dei suoi gol segnati tra i minuti 31 e 45. Inoltre, la squadra ha una buona forma in trasferta, non avendo perso nessuna delle ultime 6 partite lontano dal proprio terreno di gioco. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria, con il Monterosi Tuscia che non ha vinto nelle ultime 5 partite. Dato curioso ma non utile ai fini della partita: il pullman del Monterosi è uno dei più puntuali della Serie C. (agg. Gianmarco Mannara)

MONTEROSI TUSCIA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Avellino sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Avellino e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONTEROSI AVELLINO: OBIETTIVI BEN DIVERSI!

Monterosi Tuscia Avellino, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Il Monterosi Tuscia si trova attualmente alla penultima posizione nel Girone C di Serie C, avendo accumulato solamente 19 punti dopo ventisette giornate. La squadra guidata da Cristiano Scazzola ha recentemente lasciato l’ultima posizione, superando il Brindisi con una vittoria convincente per 1-2 sul campo dell’Audace Cerignola. Nonostante questo, la situazione in classifica rimane estremamente difficile, con una distanza di ben 13 punti dalla zona di salvezza, dove si trovano Foggia e Potenza a quota 32. Il Monterosi Tuscia, imbattuto nelle ultime quattro partite disputate al “Bonolis”, cercherà di mantenere questo trend positivo anche contro l’Avellino.

L’Avellino attualmente occupa la terza posizione nel Girone C di Serie C, avendo ottenuto 48 punti dopo ventisette giornate, alla pari del Benevento. La squadra guidata da Michele Pazienza arriva a questo incontro dopo la vittoria ottenuta sul campo del “Partenio” nel derby campano contro la Casertana, con un punteggio di 2-1. L’Avellino, la migliore squadra del Girone C per quanto riguarda le prestazioni in trasferta, ha conquistato ben 28 punti su 48 in totale giocando fuori casa nelle tredici partite disputate finora.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Avellino, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Sini, Mbende, Piroli; Verde, Parlati, Scarsella, Gori, Gavioli; Vano, Eusepi. Risponderà l’Avellino allenato da Michele Pazienza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti; Armellino, Palmiero, Rocca; D’Ausilio, Patierno, Sgarbi.

MONTEROSI TUSCIA AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.











