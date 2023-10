DIRETTA/ Monterosi Tuscia Casertana (risultato 0-1) video streaming tv: gol di Curcio (8 ottobre 2023)

DIRETTA MONTEROSI CASERTANA (RISULTATO LIVE 0-1): CURCIO PORTA IN VANTAGGIO GLI OSPITI

Dopo aver sfiorato nuovamente il gol al 21’ con il tentativo di Damian che manda il pallone appena sopra la traversa, al 25’ la Casertana passa meritatamente in vantaggio: respinta corta di Rigon sulla conclusione di Toscano, Damian recupera e apre per Curcio che stavolta non sbaglia e gonfia la rete con un gran colpo di testa. Piove sul bagnato per il Monterosi che alla mezz’ora deve inoltre fare i conti con l’infortunio di Piroli costretto ad abbandonare il campo, primo cambio forzato per Taurino che getta nella mischia Sini. Costantino reclama un calcio di rigore per un presunto fallo all’interno dell’area, l’arbitro Gasperotti non è dello stesso avviso e lascia correre attirandosi le ingiurie dei “padroni di casa” che, dopo aver sfiorato il pareggio nel recupero con Bittante, rientrano negli spogliatoi per l’intervallo sotto nel punteggio con i falchetti che conducono per 1 a 0. {agg. di Stefano Belli}

La diretta tv di Monterosi Tuscia Casertana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Casertana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

0-0, TRAVERSA DI CURCIO

In quel di Teramo il punteggio di Monterosi-Casertana rimane fermo sullo 0-0 quando sono trascorsi circa venti minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Gasperotti che dirige la sfida valevole per la 7^ giornata di Serie C girone C. I falchetti di Cangelosi stanno giocando decisamente meglio e hanno già creato diversi pericoli dalle parti di Rigon. L’occasione più grande si materializza all’8’ quando Calapai pennella un cross per l’accorrente Curcio che libera il sinistro e stampa il pallone sulla traversa che salva i tusci dallo svantaggio. Vediamo se questo episodio riuscirà a scuotere i “padroni di casa” (che per questa stagione hanno scelto di disputare le gare interne al Bonolis) che nelle prime battute del match non hanno dato l’impressione di essere sul pezzo. {agg. di Stefano Belli}

SI GIOCA

La diretta della sfida Monterosi Casertana presenta due formazioni che non hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi. Padroni di casa laziali che si ritrovano all’ultimo posto in classifica con appena due punti collezionati in campionato in sei partite. Va decisamente meglio in zona gol con 8 reti realizzate, risultando essere tra le 10 formazioni, che vanno dall’undicesimo posto all’ultimo, come il miglior attacco a pari punti con il Crotone.

Da dimenticare, invece, il dato difensivo con 13 gol subiti: Monterosi che rappresenta la peggiore difesa di tutto il campionato alla pari della Turris. Ospiti della Casertana che hanno giocato una partita in meno in campionato rispetto ai laziali. Con tre gol realizzati e 7 subiti risulta essere il peggior attacco del campionato. Casertana che si posiziona al diciottesimo posto in campionato con quattro punti collezionati, il doppio rispetto al Monterosi. Entrambe le formazioni presentano due giocatori a quota tre in campionato: Monterosi con Costantino e Casertana con Curcio. (Marco Genduso)

MONTEROSI TUSCIA CASERTANA: TAURINO CERCA IL PRIMO BRINDISI

La diretta Monterosi Tuscia Casertana , in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. Situazioni simili tra le due squadre: i biancorossi del patron Fusaro sono ancora alla ricerca della prima vittoria e occupano l’ultimo posto in classifica con soli due punti. I Falchetti rossoblù, invece, hanno ottenuto quattro punti in cinque gare ma sono reduci dal brutto stop casalingo patito contro il Catania.

MONTEROSI TUSCIA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monterosi Tuscia Casertana, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo. In casa biancorossa mister Roberto Taurino, da poco subentrato a Fabrizio Romondini, si affiderà al 3-5-2 con Costantino, Vano o Silipo nel tandem offensivo. Sulle corsie laterali spazio a Bittante e Di Renzo. Per gli ospiti guidati in panchina da mister Vincenzo Cangelosi il tridente offensivo del 4-3-3 sarà formato da Curcio, Montalto e Carretta.

MONTEROSI TUSCIA CASERTANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Monterosi Tuscia Casertana danno per favorita la squadra biancorossa con il segno 1 proposto a 2.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici di mister Cangelosi è dato a 3.75 mentre il pareggio si gioca a 3.10.











