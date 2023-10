Video/ Casertana Catania (0-4) gol e highlights: doppietta di pregevole fattura per Chiricò (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CASERTANA CATANIA: LA CRONACA

Tonfo interno della Casertana che viene superata al Pinto dal Catania dalle doppiette di Chiricò e Di Carmine. Queste le azioni salienti del match. Chiricò! Grandissimo gol per il vantaggio degli etnei! Il centravanti vede Venturi leggermente fuori dai pali e lo beffa da lontano! Bocic ha sul piede la rete del raddoppio ma spreca da solo davanti al portiere avversario. Ancora Chiricò protagonista, la sua conclusione fuori di poco. Carretta in mezzo per Casoli che da ottima posizione di testa la mette fuori. Di Carmine! Raddoppia il Catania! Zammarini calcia, respinge corto Venturi, arriva Di Carmine per il tocco vincente. Curado perde la sfera al limite dell’area, calcia Montalto ma il tiro è centrale. Occasione per Castellini che in area manca il terzo gol di poco.

IL SECONDO TEMPO DI CASERTANA CATANIA

Di Carmine! Doppietta per il tris del Catania! Chiricò! Altro gol spettacolare per il poker del Catania! Dal lato destro calcia con il sinistro a giro che supera Venturi! La chiudono gli etnei. Ottima occasione per Taurino, Bethers respinge con i piedi. Curcio per Soprano, colpo di testa a botta sicura, salva tutto Bethers! Gomitata di Bocic ai danni di Proietti e rosso diretto per l’attaccante del Catania! Sei i minuti di recupero, si attende solo il fischio finale del direttore di gara. Termina il match.

IL TABELLINO DI CASERTANA CATANIA

RETI: Chirico’ (CAT) al 7′, 56′ – Di Carmine (CAT) al 25′, 46′

CASERTANA (4-3-3) : Venturi; Calapai (dal 46′ Paglino), Celiento, Soprano, Fabbri (dal 26′ Anastasio); Casoli, Proietti, Toscano (dal 46′ Damian); Carretta (dal 46′ Tavernelli), Montalto (dal 57′ Taurino), Curcio.

In panchina: Marfella, Trematerra, Damian, Tavernelli, Matese, Sciacca, Paglino, Taurino, Anastasio, Cadili

All.: Cangelosi

CATANIA (4-3-3): Bethers, Castellini (dal 48′ Bouah), Curado, Silvestri, Mazzotta (dal 76′ Maffei; Zammarini, Quaini (dal 64′ Marsura), Rocca (dal 64′ Deli); Chiricò (dal 64′ Ladinetti), Di Carmine, Bocic.

In panchina: Albertoni, Lorenzini, Maffei, Bouah, Ladinetti, Deli, Marsura, De Luca, Sarao

All.: Tabbiani .

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena

ASSISTENTI: Markiyan Voytyuk di Ancona e Federico Fratello di Latina

IV UFFICIALE: Antonio Spera di Barletta

AMMONITI: Proietti (CAS) – Ladinetti (CAT) – Curcio (CAS)

ESPULSI: Bocic (CAT)

