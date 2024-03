Diretta/ Monterosi Tuscia Sorrento, streaming video tv: biancorossi, altro pari? (Serie C, 7 marzo 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA SORRENTO, ROSSONERI IN DIFFICOLTA’

La diretta Monterosi Tuscia Sorrento, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:30, racconta della 30esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa è reduce da due pareggi consecutivi, tutte e due per 1-1, il primo con l’Avellino in casa mentre il secondo a Catania. L’ultima vittoria è quella di Cerignola per 2-1 il 18 gennaio.

Il Sorrento ha vinto solamente una gara delle ultime cinque ovvero quella contro la Virtus Francavilla. Per il resto, sconfitte contro Picerno, Messina e Benevento per un totale di 8 gol subiti e nemmeno uno messo a segno. L’ultimo risultato però è stato un pareggio: 1-1 in casa contro il Potenza.

MONTEROSI TUSCIA SORRENTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monterosi Tuscia Sorrento sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monterosi Tuscia Sorrento sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MONTEROSI TUSCIA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Sorrento vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Forte, difesa a quattro composta da Crivello, Sini, Mbende e Piroli. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Scarsella, Gori e Capasso con Eusepi, Rossi e Gavioli in attacco.

Il Sorrento replica con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Del Sorbo, retroguardia formata da Loreto, Fusco, Blondett e Todisco. De Francesco e Cuccurullo le due mezzali del centrocampo con La Monica regista. In avanti Vitale, Ravasio e Badje.

MONTEROSI TUSCIA SORRENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monterosi Tuscia Sorrento favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo sisal, la X vale 3 mentre il 2 fisso lo troviamo a 2.90.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, viene offerto a 2.20 contro l’1.51 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.96 e 1.74.











