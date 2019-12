Diretta Monterrey Liverpool/ Streaming video Canale 20: semifinale Mondiale per Club

Monterrey Liverpool, che sarà diretta dall’arbitro cileno Roberto Tobar e si gioca al Khalifa International Stadium di Doha, rappresenta la seconda semifinale del Mondiale per Club 2019. Ecco finalmente l’esordio dei Reds nel torneo che potrebbe portarli in cima al mondo: vinta la Champions League, il Liverpool si tuffa in una competizione che al momento è maledetta, non essendo mai stata vinta. Naturalmente la squadra di Jurgen Klopp è largamente favorita e ci aspettiamo che arrivi in finale, anche se la partita di oggi potrebbe essere più complessa del previsto; il Liverpool però si è presentato in Qatar con la qualificazione agli ottavi di Champions League e soprattutto un campionato dominato, con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Quattro giorni fa i messicani hanno avuto difficoltà nell’eliminare l’Al Sadd di Xavi, ma nel frattempo hanno già messo un po’ di benzina nel motore e, almeno inizialmente, potrebbero sorprendere gli avversari sul piano del ritmo. Aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Monterrey Liverpool; nel frattempo possiamo valutare quali siano le scelte da parte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterrey Liverpool sarà trasmessa da Mediaset 20: è questa emittente ad aver ottenuto i diritti per l’intero Mondiale per Club 2019, e dunque al numero 20 del vostro telecomando potrete seguire questa partita che naturalmente, e senza costi aggiuntivi, è disponibile anche attraverso il servizio di diretta streaming video. Basterà visitare il sito www.mediasetplay.mediaset.it avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONTERREY LIVERPOOL

Per Monterrey Liverpool, Antonio Mohamed punta a confermare la squadra che ha vinto sabato: dunque un 4-2-3-1 con Barovero tra i pali, una difesa con Medina e Vangioni a spingere sulle corsie mentre Nicolas Sanchez e Montes rappresentano i due centrali. A centrocampo una cerniera che viene formata da Jonathan Gonzalez e Carlos Rodriguez; davanti a loro abbiamo Rodolfo Pizarro nelle vesti di trequartista, supportato da due esterni di talento e rapidità come Pabon e Gallardo. La prima punta sarà naturalmente Rogelio Funes Mori; da valutare le scelte di Klopp, che in questa semifinale potrebbe fare un po’ di turnover. Joe Gomez o Lovren per affiancare Van Dijk davanti ad Alisson, come sempre Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni mentre a centrocampo la regia di Henderson potrebbe essere accompagnata da Milner e Wijnaldum, senza dimenticarsi della soluzione Oxlade-Chamberlain. Il tridente pesante Salah-Firmino-Mané dovrebbe essere schierato, ma c’è anche la possibilità di un turno di riposo per uno dei tre big con l’inserimento di Origi (da prima punta) o magari Shaqiri come esterno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA