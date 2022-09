Diretta Montevarchi Fermana/ Streaming video tv: Aquila già in crisi! (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI FERMANA: AQUILA SENZA VITTORIE!

Montevarchi Fermana è una partita diretta dal signor Giuseppe Rispoli, e in programma alle ore 17:30 di sabato 24 settembre: allo stadio Gastone Brilli-Peri si gioca per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Per l’Aquila è una partita da vincere, senza se e senza ma: il Montevarchi infatti ha iniziato malissimo il suo campionato, non ha ancora vinto ed è penultimo in classifica con solo l’Alessandria alle spalle. Soprattutto, la sconfitta sul campo del Siena maturata domenica scorsa ha confermato il dato peggiore di tutti, ovvero che dopo 360 minuti i toscani non sono ancora riusciti a segnare un singolo gol.

Sta facendo meglio la Fermana, che domenica ha vinto la sua prima gara (battendo il Cesena al Bruno Recchioni); in precedenza per la squadra marchigiana erano anche arrivati due pareggi e dunque la classifica è positiva, perché il primo obiettivo resta quello della salvezza ma con la speranza di poter guardare anche alla zona playoff. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Montevarchi Fermana; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni del match al Brilli-Peri.

DIRETTA MONTEVARCHI FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Fermana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: su Sky Sport 251 (disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, oppure on domand) va in onda Diretta Gol Serie C, con gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini da tutti i campi coinvolti. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione di Montevarchi Fermana sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI FERMANA

Roberto Malotti potrebbe cambiare qualcosa per la diretta Montevarchi Fermana: nel suo 3-4-1-2 può cambiare il trequartista (Saporiti e Kernezo si giocano il posto con Giordani) mentre davanti c’è Alagna, che però parte ancora alle spalle di Sulayman Jallow e Italeng. A centrocampo Marcucci è il giocatore che potrebbe rappresentare un’alternativa a Pietra, con capitan Amatucci che sarebbe confermato; Boccadamo e il già citato Kernezo insidiano poi Lischi e Cerasani per le corsie laterali. In difesa Nador, Gennari e Tozzuolo saranno i tre in linea che proteggeranno il portiere Mazzini, sempre favorito su Alberto Rossi.

La Fermana di Stefano Protti scende in campo con un 4-3-3 nel quale Pellizzari e Nardi saranno i due centrali davanti al portiere Nardi, con De Pascalis e De Nuzzo confermati come terzini; Giandonato il riferimento di centrocampo, con lui le due mezzali Scorza e Misuraca anche se qui potrebbe arrivare un cambio per turnover naturale, dunque eventuale Graziano o Lorenzoni. Romeo e Maggio sono i candidati a prendersi le maglie come esterni del tridente, attenzione però all’esperienza di Fischnaller a sinistra; come prima punta Bunino resta in vantaggio su Lorenzo Grassi e Cardinali, che potrebbero avere spazio a partita in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Montevarchi Fermana ci viene raccontato dalle quote fornite dall'agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte l'importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 3,05 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











