Diretta Montevarchi Vis Pesaro/ Streaming video tv: momento no (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI VIS PESARO: IN EQUILIBRIO

Montevarchi Vis Pesaro, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Gastone Brilli Peri, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C. Uno scontro diretto tra due formazioni reduci da un momento particolarmente negativo.

Il Montevarchi ha raccolto 8 punti nelle prime dodici giornate, frutto di due vittorie, due pareggi e otto sconfitte. La formazione rossoblu è reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Torres. La Vis Pesaro, invece, è a quota 13 punti, raccolti grazie a tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Biancorossi reduci da due ko di fila: 3-0 contro la Reggiana e 0-2 contro il Siena.

MONTEVARCHI VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI VIS PESARO

Qualche dubbio ancora da sciogliere per gli allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Montevarchi Vis Pesaro. Partiamo dalla compagine di casa, schierata con il 3-4-1-2: Mazzini, Gennari, Tozzuolo, Nador, Mane, Amatucci, Biagi, Cerasani, Giordani, Italen, Barranca. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il 4-3-3: Farroni, Ghazoini, Gavazzi, Bakayoko, Zoia, Di Paola, Coppola, Aucelli, Borsoi, Fedato, Cannavo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Montevarchi Vis Pesaro vedono leggermente favorita la formazione di casa. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del Montevarchi è a 2,40, il pareggio è quotato 2,90, mentre il successo della Vis Pesaro è a 3,00. Non si profila una pioggia di reti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,30. Equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











